Kaşık atmak ne demek, ne anlama geliyor? MasterChef’te Mehmet Şef yere kaşık attı!

MasterChef'te şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına gelir.