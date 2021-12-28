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GeriTelevizyon Kaşık atmak ne demek, ne anlama geliyor? MasterChef’te Mehmet Şef yere kaşık attı!
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Televizyon
Haber Giriş: 28 Aralık 2021 - 11:57 | 

Kaşık atmak ne demek, ne anlama geliyor? MasterChef’te Mehmet Şef yere kaşık attı!

Gastronomide kaşık atmak MasterChef programı ile popüler hale gelmişti. İzleyiciler bu kez de Mehmet Şef'in kaşık atmasıyla birlikte, kaşık atmak ne demek, şeflerin yere kaşık atması ne anlama geliyor sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Programda kolay kolay kaşık atmayan şeflerin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde bunu yapma nedeni merak konusu oldu. Pek kaşık atmak nedir, Mehmet Şef neden yere kaşık attı? İşte kaşık atmanın MasterChef'te anlamı...

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MasterChef'te şeflerin yere kaşık atması pek sık rastlanan bir duurum değildir. MasterChef 2021 başında Somer Şef tadım sonrası kaşık atmıştı. Şimdi de Mehmet Şef'in kaşık atması yeniden bunun sebebini gündeme getirdi. Peki kaşık atma nedir, ne anlama gelir? İşte MasterChef kaşık atma konusuyla ilgili bilgiler...
2KAŞIK ATMAK NE DEMEK

KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

Yeni sezonda da birbirinden iddialı yarışmacılar, şeflere yemeklerini beğendirmek için kıyasıya mücadele ederken yayınlanan fragmanda Mehmet Şef'in yere kaşık attığını gören izleyiciler bunun sebebini merak ediyorlar.
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MasterChef'te şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına gelir.
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