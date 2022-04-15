Kasaba Doktoru oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusuyla diziseverlerin gündeminde. Dizi, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.
Olay örgüsünün Uluçınar Hastanesi'nde geçtiği dizinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Çekimler Galata ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştiriyor.