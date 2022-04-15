Kasaba Doktoru oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusuyla diziseverlerin gündeminde. Dizi, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.