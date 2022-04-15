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Kasaba Doktoru oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

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Kasaba Doktoru dizisi ekran macerasına başladı, oyuncular ve karakterler kadar çekim yeri de merak konusu oldu. Trt1’in yeni dizisi Kasaba Doktoru Cuma akşamları izleyicilerle buluşacak. Peki, Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? İşte Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili detaylar…

1/4Kasaba Doktoru oyuncuları kimler, nerede çekiliyor

Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusuyla diziseverlerin gündeminde. Dizi, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

2/4Kasaba Doktoru oyuncuları kimler, nerede çekiliyor

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

3/4KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI

KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI

Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

4/4Kasaba Doktoru nerede çekiliyor

Kasaba Doktoru nerede çekiliyor?

Olay örgüsünün Uluçınar Hastanesi'nde geçtiği dizinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Çekimler Galata ve  Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştiriyor.

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