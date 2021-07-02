Kartal Tibe’in eşi Gündüz Tibet kimdir? İşte Kartal Tibet’in eşi ve çocukları hakkında bilgiler

Gündüz Tibet'in Mahir Canova'dan olma ünlü oyuncu Civan Canavo adlı oğlu var. Türk Yeşilçam Sineması'nın önemli aktörlerinden ve yönetmenlerinden Kartal Tibet ile evli olan Gündüz Tibet'in bu evliliğinden ise Kanat Tibet ve Kumru Tibet adında 2 çocuğu var.