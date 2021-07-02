Kartal Tibe’in eşi Gündüz Tibet kimdir? İşte Kartal Tibet’in eşi ve çocukları hakkında bilgiler
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kartal Tibet'in ölüm haberi ardından eşi ve çocukları da bir kez daha gündeme geldi. Kartal Tibe’in eşi Gündüz Tibet kimdir? İşte Kartal Tibet’in eşi ve çocukları hakkında bilgiler
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Hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından meslektaşları ve sevenleri birçok mesaj yayınlarken usta oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.
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Kartal Tibet ve Gündüz Tibet 1963’te nikah masasına oturdu. Bir röportajında "1963'te eşim Gündüz ile evlendim, 1965’te sinema oyunculuğuna başladım." diyen Kartal Tibet, çapkın mısınız sorusuna da "Filmlerde görülen jönlük, benim işimdi. Gerçek ben değildi. Ben hala eşimle aynı yastığa baş koyuyorum" diyerek eşine verdiği önemden bahsetmişti.
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Gündüz Tibet'in Mahir Canova'dan olma ünlü oyuncu Civan Canavo adlı oğlu var. Türk Yeşilçam Sineması'nın önemli aktörlerinden ve yönetmenlerinden Kartal Tibet ile evli olan Gündüz Tibet'in bu evliliğinden ise Kanat Tibet ve Kumru Tibet adında 2 çocuğu var.