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KARS İMSAKİYE 2022: Diyanet Kars sahur ve iftar vakitleri listesi

#Kars#Kars İmsakiye#Kars İftar Saatleri

Kars İmsakiyesi 2022 ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Kars imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Kars’ta sahur saat kaçta? sorusunun yanıtını Merkez, Sarıkamış, Kağızman başta olmak üzere tüm Kars ilçelerinde yaşayan vatandaşlar araştırıyor. İşte Kars sahur ve iftar saatleri…

1/3KARS İMSAKİYE 2022: Diyanet Kars sahur ve iftar vakitleri listesi

Kars sahur ve iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile yanıt buldu. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan’da tutulacak. Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde il il sahur ve iftar saatleri yayımlandı. İşte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Kars sahur ve iftar vakitleri…

2/3KARS İMSAKİYE 2022: Diyanet Kars sahur ve iftar vakitleri listesi

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan04:1618:39
203 Nisan04:1518:41
304 Nisan04:1318:42
405 Nisan04:1118:43
506 Nisan04:0918:44
607 Nisan04:0718:45
708 Nisan04:0518:46
809 Nisan04:0318:47
910 Nisan04:0118:48
1011 Nisan03:5918:49
1112 Nisan03:5818:50
1213 Nisan03:5618:51
1314 Nisan03:5418:52
1415 Nisan03:5218:53
1516 Nisan03:5018:54


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3/3KARS İMSAKİYE 2022: Diyanet Kars sahur ve iftar vakitleri listesi

Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Ayı öncesi gıda güvenliği, hijyen, fiyat, gramaj, KDV indirimlerini kapsayan denetim gerçekleştirdi.Ramazanda vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, manav, kasap ve fırınlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler, işletmelerde özellikle terazi ve hijyen konusunda mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için uyarılarda bulundu. Zabıta imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerini de denetledi.

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#Kars#Kars İmsakiye#Kars İftar Saatleri