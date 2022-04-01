KARS İMSAKİYE 2022: Diyanet Kars sahur ve iftar vakitleri listesi

Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Ayı öncesi gıda güvenliği, hijyen, fiyat, gramaj, KDV indirimlerini kapsayan denetim gerçekleştirdi.Ramazanda vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, manav, kasap ve fırınlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler, işletmelerde özellikle terazi ve hijyen konusunda mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için uyarılarda bulundu. Zabıta imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerini de denetledi.