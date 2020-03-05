Karnım büyüyor, sırrımı daha fazla saklayamam: Hamileyim!

Instagram hesabında "Bu yaz çok şey olacak" diyerek başladığı paylaşımında Perry "Ben heyecanlıyım, biz heyecanlıyız. Bu muhtemelen en uzun süre saklamak zorunda olduğum bir sırdı. Size müzik aracılığıyla duyurmanın en iyi yol olduğunu düşündüm" yazdı.