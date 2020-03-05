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Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 10:43, /

Karnım büyüyor, sırrımı daha fazla saklayamam: Hamileyim!

Biri müzik diğeri sinema dünyasının yıldızlarından olan ünlü çiftin bebek mutluluğu. Çift, son dönemde ortaya atılan iddiaları doğruladı: Bebek geliyor, heyecanlı ve mutluyuz. 

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Geçen yılın başlarında nişanlandıklarını duyuran Orlando Bloom ile Katy Perry bu kez de sosyal medya üzerinden hayranlarına bebek bekledikleri müjdesini verdi. Daha doğrusu mutlu haberi Katy Perry, önce klibi aracılığıyla sonra da sosyal medya hesabından paylaştı. 

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 35 yaşındaki Perry'nin, Never Worn White adlı klibinin sonunda karnına sarılan görüntüsü bu hamilelik söylentilerini iyice alevlendirmişti. Bundan kısa bir süre sonra Perry, mutlu haberi verdi.

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Instagram hesabında "Bu yaz çok şey olacak" diyerek başladığı paylaşımında Perry "Ben heyecanlıyım, biz heyecanlıyız. Bu muhtemelen en uzun süre saklamak zorunda olduğum bir sırdı. Size müzik aracılığıyla duyurmanın en iyi yol olduğunu düşündüm" yazdı.

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Katy Perry, hamileliği artık duyurmanın zamanı geldiğini çünkü karnının giderek daha belirgin hale gelmeye başladığını da belirtti. Bebeğin cinsiyeti konusunda ise bir bilgi verilmedi.

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Bu, Katy Perry'nin ilk çocuğu olacak. 43 yaşındaki Orlando Bloom ise bir erkek çocuk babası. İlk evliliğini model Miranda Kerr ile yapan Bloom'un 9 yaşında Flynn adlı bir oğlu var. 

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Perry, 2019 yılının başlarında nişanlandıklarını da böyle duyurmuştu.

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