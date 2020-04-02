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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 11:40, /

Karnı burnunda dışarı çıktı

Tüm dünyada milyonlarca kişinin kendini gönüllü karantinaya aldığı coronavirüs salgını sırasında bazı ünlüler de kendilerini sokaklara atmaktan geri kalmıyor.

SPLASH NEWS, BACKGRID UK, BACKGRID USA

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1BİRAZ TEMİZ HAVA

BİRAZ TEMİZ HAVA

Çoğu genellikle tüm günü evinde geçirse de zaman zaman biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıkanlar da oluyor. İşte coronavirüs sayılarının girerek arttığı Los Angeles bölgesinde alışveriş dışında yürüyüş yapmak için kimi zaman ailece sokağa çıkan o ünlüler.

2KARNI BURNUNDA

KARNI BURNUNDA

Gossip Girl dizisiyle ünlenen Leighton Meester ile The O.C dizisinin yıldızlarından Adam Brody, bebeklerini de alıp gezintiye çıktı. Meester'ın hamileliğinin de iyice ilerlediği görüldü.

3HIZLICA EVİNE DÖNDÜ

HIZLICA EVİNE DÖNDÜ

One Direction grubuyla ünlenen Harry Styles da kısa bir süre sokakta oyalandıktan sonra hızlı adımlarla evine döndü.

4SPOR SALONUNA GİTTİ

SPOR SALONUNA GİTTİ

Jennifer Lopez aslında tehlikeli olmasına rağmen spor salonuna gitti.

5ÇOCUK SIKILDI

ÇOCUK SIKILDI

Malin Akerman ve kocası evde sıkılan oğullarını oyalamak için dışarı çıktı.

6DOĞADA GEZİNTİ

DOĞADA GEZİNTİ

Oyuncu Jessica Chastain, çocuğunu da alıp doğada gezintiye çıktı.

7KÖPEĞİN GEZMESİ GEREK

KÖPEĞİN GEZMESİ GEREK

Kate Bosworth ve Michael Polish köpeklerini gezdirdi.

8GÜNEŞE ÇIKTI

GÜNEŞE ÇIKTI

Vanessa Hudgens, güneşten faydalanmak için evinin yakınlarında gezintiye çıktı.

9ÇOCUKLARLA BİRLİKTE

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE

Jennifer Garner da zaman zaman çocuklarıyla birlikte Brentwood sokaklarında gezerken görüntüleniyor.

10ONLAR HER GÜN SOKAKTA

ONLAR HER GÜN SOKAKTA

Garner'ın eski eşi Ben Affleck ve sevgilisi Ana de Armas her gün köpeklerini gezdiriyor.

11RADYODAN ÇIKIYOR

RADYODAN ÇIKIYOR

Ashley Roberts, bir radyo programına katıldıktan sonra hemen evine gitti.

12KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ

KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ

Lucy Hale, köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

13SANKİ TATİLDE

SANKİ TATİLDE

Rod Stewart'ın oğlu Sean da karantina sürecini babasının yazlık evinde geçiriyor. Etrafta kimse olmadığı için de denize giriyor.

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