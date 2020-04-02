Karnı burnunda dışarı çıktı

BİRAZ TEMİZ HAVA Çoğu genellikle tüm günü evinde geçirse de zaman zaman biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıkanlar da oluyor. İşte coronavirüs sayılarının girerek arttığı Los Angeles bölgesinde alışveriş dışında yürüyüş yapmak için kimi zaman ailece sokağa çıkan o ünlüler.