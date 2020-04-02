Karnı burnunda dışarı çıktı

Tüm dünyada milyonlarca kişinin kendini gönüllü karantinaya aldığı coronavirüs salgını sırasında bazı ünlüler de kendilerini sokaklara atmaktan geri kalmıyor.
SPLASH NEWS, BACKGRID UK, BACKGRID USA
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1
BİRAZ TEMİZ HAVA
Çoğu genellikle tüm günü evinde geçirse de zaman zaman biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıkanlar da oluyor. İşte coronavirüs sayılarının girerek arttığı Los Angeles bölgesinde alışveriş dışında yürüyüş yapmak için kimi zaman ailece sokağa çıkan o ünlüler.
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KARNI BURNUNDA
Gossip Girl dizisiyle ünlenen Leighton Meester ile The O.C dizisinin yıldızlarından Adam Brody, bebeklerini de alıp gezintiye çıktı. Meester'ın hamileliğinin de iyice ilerlediği görüldü.
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HIZLICA EVİNE DÖNDÜ
One Direction grubuyla ünlenen Harry Styles da kısa bir süre sokakta oyalandıktan sonra hızlı adımlarla evine döndü.
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SPOR SALONUNA GİTTİ
Jennifer Lopez aslında tehlikeli olmasına rağmen spor salonuna gitti.
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ÇOCUK SIKILDI
Malin Akerman ve kocası evde sıkılan oğullarını oyalamak için dışarı çıktı.
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DOĞADA GEZİNTİ
Oyuncu Jessica Chastain, çocuğunu da alıp doğada gezintiye çıktı.
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KÖPEĞİN GEZMESİ GEREK
Kate Bosworth ve Michael Polish köpeklerini gezdirdi.
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GÜNEŞE ÇIKTI
Vanessa Hudgens, güneşten faydalanmak için evinin yakınlarında gezintiye çıktı.
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ÇOCUKLARLA BİRLİKTE
Jennifer Garner da zaman zaman çocuklarıyla birlikte Brentwood sokaklarında gezerken görüntüleniyor.
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ONLAR HER GÜN SOKAKTA
Garner'ın eski eşi Ben Affleck ve sevgilisi Ana de Armas her gün köpeklerini gezdiriyor.
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RADYODAN ÇIKIYOR
Ashley Roberts, bir radyo programına katıldıktan sonra hemen evine gitti.
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KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ
Lucy Hale, köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.
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SANKİ TATİLDE
Rod Stewart'ın oğlu Sean da karantina sürecini babasının yazlık evinde geçiriyor. Etrafta kimse olmadığı için de denize giriyor.