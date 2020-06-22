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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 16:49,

Karnı burnunda: Canı dondurma çekti

Ünlü çift ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor...

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1KARNI İYİCE BÜYÜDÜ
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KARNI İYİCE BÜYÜDÜ

Güzel oyuncunun karnının iyice büyüdüğü ise dikkatlerden kaçmadı.

Backgrid USA

2DONDURMA ALMAYA GİTTİLER
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DONDURMA ALMAYA GİTTİLER

Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı dizide canlandırdığı Sansa Stark rolüyle ün kazanan Sophie Turner ile kocası Joe Jonas geçtiğimiz gün Studio City'de görüntülendi.

3DONDURMA ALIP EVLERİNE DÖNDÜLER
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DONDURMA ALIP EVLERİNE DÖNDÜLER

Turner'ın karnının artık iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı. 24 yaşındaki oyuncu kocası Joe Jonas ile birlikte bir dondurmacıya gitti. 

4OTOMOBİLLERİNE GİTTİLER
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OTOMOBİLLERİNE GİTTİLER

Aldıkları dondurmayı ambalaj yaptıran ünlü çift daha sonra otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

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Joe Jonas ile Sophie Turner, geçen yıl önce kendi aralarında evlendi. Sonra da ailelerinin de katıldığı bir düğün yaptı.

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