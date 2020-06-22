Karnı burnunda: Canı dondurma çekti

Güzel oyuncunun karnının iyice büyüdüğü ise dikkatlerden kaçmadı. Backgrid USARol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı dizide canlandırdığı Sansa Stark rolüyle ün kazanan Sophie Turner ile kocası Joe Jonas geçtiğimiz gün Studio City'de görüntülendi.Turner'ın karnının artık iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı. 24 yaşındaki oyuncu kocası Joe Jonas ile birlikte bir dondurmacıya gitti. Aldıkları dondurmayı ambalaj yaptıran ünlü çift daha sonra otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.Joe Jonas ile Sophie Turner, geçen yıl önce kendi aralarında evlendi. Sonra da ailelerinin de katıldığı bir düğün yaptı.