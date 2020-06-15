Karneler verilecek mi 2020? Bu yıl karneler ne zaman verilecek? Bakanlık açıkladı
Karneler verilecek mi? Korona virüsü önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma günü sona erecek. Uzaktan eğitimin gitmesine günler kala, karne sistemindeki son duruma gözler çevrildi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan illere gönderilen yazıda, 22 Haziran'dan itibaren takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımının okul müdürlüklerince yapılabileceği açıklandı. İşte, ayrıntılar.
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Karnelerin bu sene nasıl verileceği gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamalarıyla beraber, karne sistemiyle ilgili detaylar açıklığa kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek, diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı gerçekleşecek.
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KARNELER VERİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde ise ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek. Liselerde "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün başarı" belgeleri ile diplomalar öğrenciler tarafından teslim alınabilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde 22 Haziran'dan itibaren diploma ve belgeler öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.
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KARNELER NASIL OLACAK?
MEB, ilkokul ve ortaokullarda karnelerin elektronik ortamda velilerin ve öğrencilerin erişimine açılacağını açıklamıştı.
Liseler için de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilecek. Bu nedenle liselerde, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için tekrar karne düzenlenmeyecek.
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Ancak "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri ile diplomalar düzenlenecek.
Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.