Karneler ne zaman verilecek, okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili için geri sayım... İşte okulların kapanacağı tarih

Eylül ayında başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasına günler kala, öğrencilerin gözü karnelerin alınacağı tarihe çevrildi. Sözlü ve yazılılarda yorulan ve 15 tatilde dinlenme fırsatı yakalayacak olan öğrenciler, yarıyıl tatiline kaç gün kaldığını heyecanla sorguluyor. İşte, okullarda yarıyıl tatili dönemine ilişkin detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Bu durumda 14 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.