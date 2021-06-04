Karneler ne zaman verilecek? Teşekkür ve takdir belgeleri dağıtılacak mı? MEB'den 2. dönem karneleri için açıklama
Karnelerin verileceği tarih için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Öğrencilerin karnelerini haziran ayında alacağını daha önce bildiren MEB takdir ve teşekkür belgelerinin dağıtımı hakkında yeni yol haritasını belirledi. Karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, isteyenler ise basılı karnelerini alabilecekler. Milyonları ilgilendiren karar sonrası veli ve öğrenciler Karneler ne zaman verilecek? sorusunun yanıtına odaklandı. İşte, karne, takdir ve teşekkür belgelerinin dağıtılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Karneler ne zaman verilecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yeni takvimi belirleyen MEB, karnelerin basılı ortamda gösterileceğini, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verileceği açıklandı. Alınan karara göre karneler 18 Haziran'da erişime açılacak. Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını duyurdu.
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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.
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DEVAMSIZLIKLAR KAYDEDİLECEK Mİ?
Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.
İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak.
Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.
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YAZ OKULI VE TELAFİ EĞİTİM
Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
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Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.