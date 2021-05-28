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Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 - 11:43 | 

Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili başlangıç tarihi

2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat döneminin tamamlanmasına kısa süre kala, milyonlarca öğrenci ve veli karnelerin ne zaman alınacağını internet üzerinden sorgulamaya başladı. 2020-2021 yılı eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden daha önce yayınlanmıştı. Peki, karneler ne zaman alınacak?

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Haziran ayının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü, 2021 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çoğunluğu online geçen dönemi ne zaman kapatacağını merak eden öğrenci ve veliler, internette '2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek."

"Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor."

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LGS ile ilgili geçmiş yıllardaki sorulara bakıldığında şuna dikkat edilir hep; Son konuların olmaması noktasında bazı tedbirler yıllardır alınır zaten. Bu sene de geçmiş yıllardaki gibi bu tedbirlerin alınması çok doğaldır. Soruların daha kısa olması gibi, gramer soruların çıkması gibi bazı hususlarda açıklama yapmıştuk. Daha açık, daha net, daha farklı yönleri içeren başka açıklamalara da ihtiyaç var. Bunları da yapar, sizinle paylaşırız.

Okullarda özellikle öğretmen odalarının çok sık havalandırılması noktasında arkadaşlarımızla temas halindeyiz. Öğretmenlerimizin birbirinden bir bulaş hadisesiyle karşılaşmamaları için bunlara dikkat ediyoruz.

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