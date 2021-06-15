Karneler ne zaman verilecek? MEB'den yüz yüze ve dijital karne için son açıklama
Karneler ne zaman verilecek sorusu cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre pandemi dolayısıyla karneler dijital ve fiziki olmak üzere iki farklı yolla erişime açılacak. Peki, karneler ne zaman verilecek? İşte, MEB'den yüz yüze ve dijital karne açıklaması
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Karneler ne zaman verilecek sorusu için önemli bir yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler” dedi. Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi:
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- Matematik sorularının zor olduğuna dair eleştiriler var. Bu eleştiriler öğrenciler ve öğretmenlerden gelirse çok kıymetli. Sorular daha kolay olabilir miydi? Olabilirdi ama burada bir sıralama söz konusu. Sorular çok kolay olduğunda sıralayamıyoruz. Bizce sınav sonucuna göre sıralamak daha adil.
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EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM
- Tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı ve birkaç hafta içinde de bu süreç de tamamlandı. Dolayısıyla tam zamanlı olarak Eylül’de okulu açalım yüz yüze eğitime başlayalım istiyorum. Birinci önceliğimiz Eylül’de tamamen okulları açmak.
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UZAKTAN DERS SEÇENEĞİ
- Niyetimiz tümüyle yüz yüze eğitim yapmak. Ortaöğretimde bazı derslerin uzaktan alınabilmesi gibi seçeneklerimiz var. O derste öğrenciler kulüplerde çalışıp, başka faaliyetler yapacak zamanı olsun diye.