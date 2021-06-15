Karneler ne zaman verilecek? MEB'den yüz yüze ve dijital karne için son açıklama

- Matematik sorularının zor olduğuna dair eleştiriler var. Bu eleştiriler öğrenciler ve öğretmenlerden gelirse çok kıymetli. Sorular daha kolay olabilir miydi? Olabilirdi ama burada bir sıralama söz konusu. Sorular çok kolay olduğunda sıralayamıyoruz. Bizce sınav sonucuna göre sıralamak daha adil.