Karneler ne zaman verilecek? MEB kararı!

Karneler ne zaman verilecek sorusu için detaylar belli oldu. Bu yıl eğitimin uzaktan ve yüz yüze metotlarla devam etmesi dolayısıyla pek çok sınıf için müfredatlarda aksama meydana gelmiş ve bununla birlikte sınavlar ve diğer hususlarda da değişikliğe gidilmişti. Peki, MEB'in son kararına göre karneler ne zaman verilecek? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama detayları
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Karnelerin ne zaman verileceği hakkında açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bir süre daha uzaktan eğitim ile sürece devam edileceği kararının alınmasıyla birlikte karnelerin son durumu hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok öğrenci, bakanlığın bu konudaki açıklamalarına kilitlenmişti. Peki, MEB açıklamasına göre karneler ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek."
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"Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor."
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LGS ile ilgili geçmiş yıllardaki sorulara bakıldığında şuna dikkat edilir hep; Son konuların olmaması noktasında bazı tedbirler yıllardır alınır zaten. Bu sene de geçmiş yıllardaki gibi bu tedbirlerin alınması çok doğaldır. Soruların daha kısa olması gibi, gramer soruların çıkması gibi bazı hususlarda açıklama yapmıştuk. Daha açık, daha net, daha farklı yönleri içeren başka açıklamalara da ihtiyaç var. Bunları da yapar, sizinle paylaşırız.
Okullarda özellikle öğretmen odalarının çok sık havalandırılması noktasında arkadaşlarımızla temas halindeyiz. Öğretmenlerimizin birbirinden bir bulaş hadisesiyle karşılaşmamaları için bunlara dikkat ediyoruz.