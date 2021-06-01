Karneler ne zaman verilecek? İşte MEB'in karne vereceği tarih!

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI "Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.



7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.



Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.



Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.



2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.



