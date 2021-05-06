Karneler ne zaman alınacak? Online karne mi verilecek? Bakan Selçuk'tan açıklama
Karnelerin verileceği tarih, ikinci dönemin ortalarına gelinmesi ile gündemde yer alan konulardan oldu. Tam kapanma sürecinde online eğitim sürerken, karnelerin basılı mı yoksa geçen yıl olduğu gibi dijital mi verileceği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Yaz aylarına kadar eğitim öğretimin süreceğini bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların merak ettiği karneler ne zaman verilecek? sorusuna, "Arzumuz yüz yüze verebilmek." cevabını verdi. İşte, 2021 karne tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021 karnelerin ne zaman verileceği milyonlarca veli ve öğrenci tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Sınav ve eğitim öğretim takviminde yer yol haritasını belirleyen MEB karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bu gelişme sonrası karne dağıtımı da öne çıkan konulardan oldu. Ancak karnelerin yüz yüze ya da online verileceği henüz netleşmedi. Vaka sayısının durumuna göre nihai kararın verilmesi ön görülüyor.
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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Karneler ile ilgili Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı;
Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik açıkları hızlıca kapatabiliriz. Ama sosyal duygular, problemlerin iyileştirilmesi, bunlar uzun soluklu konular. Çocuk sosyal açıdan problem yaşarsa derslerinde de yaşar. Önce o kısım çok önemli. Lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada uyumakta sorun yaşayan, beslenmede sorun yaşayanlar olabiliyor. Psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz var.
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BAKAN SELÇUK'TAN YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz haftalarda Bakan Selçuk eğitim öğretim takvimi hakkında bilgiler vermişti. MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık.
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Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.