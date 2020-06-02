Karneler ne zaman alınacak? Bu sene karneler verilecek mi?
Karneler verilecek mi? Korona virüsü nedeniyle, 2019 2020 yüz yüze eğitim öğretim dönemi sonlandırıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mart ayından bu yana devam eden uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar süreceğini söyleyerek, sınıf geçme sistemiyle ilgili bilgiler verdi. Evde eğitimin bitmesine kısa süre kala, veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen 'karneler ne zaman alınacak?' sorusuyla ilgili karar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından neticelenecek. İşte, ayrıntılar.
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Mart ayından beri devam eden uzaktan eğitim sürecinin sonuna yaklaşılırken, karnelerin bu sene verilip verilmeyeceği haziran ayı ilerlerken araştırılmaya başlandı. Bu sene koronavirüsü nedeniyle eğitim-öğretim dönemi içinde yapılan bir çok değişiklik gündeme gelirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karne dağıtımıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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KARNELER VERİLECEK Mİ?
Geçtiğimiz dönemin notları üzerinden gelecek seneye geçiş yapacak olan öğrenciler için bu yıl karne verilip verilmeyeceği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SINIF GEÇME NASIL OLACAK?
Bu yılki alınan sınıf geçme kararları ise şu şekilde olacak;
Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.
2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden, ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacak. Öğrenciler, yüz yüze yapılamayan eğitim öğretim faaliyetlerinden not değerlendirmesine tabi tutulmayacak.
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Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak, sorumluluk sınavında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek..
12. sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11. sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacak.
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DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA VAR MI?
Diploma puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanırken kullanılacak lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecek.
Tüm kademelerde sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacak.