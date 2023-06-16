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ÖĞRENCİLERE KARNE TEBRİK MESAJLARI VE TEMENNİ SÖZLERİ 2023 || Bugün karne alan öğrenciler için gönderilebilecek komik ve eğlenceli karne mesajları, motivasyon sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Karne Tebrik Mesajları#Karne Mesajları#Komik Karne Mesajları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 12:06

Bugün Türkiye genelinde karne alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlıyor. Öğrencilere karne tebrik mesajları da büyükleri ve yakınları tarafından gönderiliyor. Bazı öğrenciler üstün başarı sağlayıp takdir-teşekkür belgesi alırken bazıları da normal bir karne aldı. Öğrencileri motive etmek ve başarılarının devamını dilemek amacıyla da temenni dolu karne tebrik mesajları motivasyon sözleri gönderiliyor. Sosyal medya platformlarından ya da mesaj yoluyla gönderilen öğrenci karne mesajları zaman zaman eğlenceli de olabiliyor. Komik karne mesajları ile bugünün tadını çıkartan binlerce kişi yaz tatiline de motive bir şekilde başlıyor. İşte komik, esprili ve motivasyonel öğrenci karne mesajları 2023!

1/6ÖĞRENCİLERE KARNE TEBRİK MESAJLARI VE TEMENNİ SÖZLERİ 2023 || Bugün karne alan öğrenciler için gönderilebilecek komik ve eğlenceli karne mesajları, motivasyon sözleri

Bugün milyonlarca öğrenci karnesini eline alıyor. Karne alan öğrencilere gönderilecek mesajlar da bu bağlamda büyük önem taşıyor. 16 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karne alacak. Öğrenciye karne tebrik mesajları 2023 yılında karene alacak kişilere gönderiliyor. İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci bugün karnesini alarak yaz tatilini başlayacak. Öğrenciye başarı temenni mesajları ve karne tebrik sözleri de bu bağlamda gönderiliyor. Eğitim gören öğrencilerden bazıları üstün başarı göstererek belge alırken bazıları da birkaç zayıfla sınıfı geçebiliyor. Bu bağlamda da zaman zaman komik ve eğlenceli mesajlarla bu durum yumuşatılabiliyor. İşte en eğlenceli, komik, farklı karne mesajları ve sözleri 2023!

2/6KARNE TEBRİK MESAJLARI VE TEMENNİ SÖZLERİ 2023

KARNE TEBRİK MESAJLARI VE TEMENNİ SÖZLERİ 2023

Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

Evlatları okusun diye Hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar ! Sizlerin de Karne Gününüzü tebrik ederim.

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan 18 milyonu aşkın öğrencimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

Evlatlarımızın Bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım.

Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin.

Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle...

3/6ÖĞRENCİLERE KARNE TEBRİK MESAJLARI VE TEMENNİ SÖZLERİ 2023 || Bugün karne alan öğrenciler için gönderilebilecek komik ve eğlenceli karne mesajları, motivasyon sözleri

Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım

4/6ÖĞRENCİLERE KARNE TEBRİK MESAJLARI VE TEMENNİ SÖZLERİ 2023 || Bugün karne alan öğrenciler için gönderilebilecek komik ve eğlenceli karne mesajları, motivasyon sözleri

Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..

Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum.

5/6ÖĞRENCİLERE KARNE TEBRİK MESAJLARI VE TEMENNİ SÖZLERİ 2023 || Bugün karne alan öğrenciler için gönderilebilecek komik ve eğlenceli karne mesajları, motivasyon sözleri

Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.

Hem sınıftaki başarın, hem de ağırbaşlı, neşeli ve saygılı hallerin ile bu başarı ve onur belgesini almayı hak ettin. Her zaman böyle kal yavrum, hiç değişmemen ümidiyle.

Karneni tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

6/6KOMİK VE ESPRİLİ KARNE MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

KOMİK VE ESPRİLİ KARNE MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

Takdir teşekkür palavra karne al hayatını yaşa.

Aldım karnemi kapattım okul defterimi.

Bugün karneler verilmiş yani milyonlarca liseli bir süre sokaklarda olacak. Acil olmadıkça dışarı çıkmayın, tehlike anında sığınaklara kaçın.

Baba: Oğlum karnen nerde? Oğlu: Arkadaş ailesini korkutacakmış da ona verdim.

Bana karne notunu söyle, sana babanın tansiyonunu söyleyeyim.

Kötü karneyle eve giden kendini sağlık karnesiyle hastanede bulur.

Karne mi dedin bilmiyorum ben görmedim.

Sana bir masal anlatayım mı baba? Anlat bakalım. -Bir var mış, 5 yokmuş. Tamam tamam uzatma, karne yine kötü.

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