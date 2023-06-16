KOMİK VE ESPRİLİ KARNE MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023
Takdir teşekkür palavra karne al hayatını yaşa.
Aldım karnemi kapattım okul defterimi.
Bugün karneler verilmiş yani milyonlarca liseli bir süre sokaklarda olacak. Acil olmadıkça dışarı çıkmayın, tehlike anında sığınaklara kaçın.
Baba: Oğlum karnen nerde? Oğlu: Arkadaş ailesini korkutacakmış da ona verdim.
Bana karne notunu söyle, sana babanın tansiyonunu söyleyeyim.
Kötü karneyle eve giden kendini sağlık karnesiyle hastanede bulur.
Karne mi dedin bilmiyorum ben görmedim.
Sana bir masal anlatayım mı baba? Anlat bakalım. -Bir var mış, 5 yokmuş. Tamam tamam uzatma, karne yine kötü.