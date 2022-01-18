OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftasÄ± yoklama alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± konusunda detaylarÄ± merak eden on binlerce Ã¶ÄŸrenci, ders programÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± ve karne basÄ±m iÅŸlemlerine baÅŸlanÄ±lmasÄ± nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.



Ä°lk dÃ¶nemin son haftasÄ±nda karnelerin yanÄ±nda verilecek baÅŸarÄ± belgeleri kadar merak edilen bu durum, Ã¶ÄŸrenciler kadar velileri de yakÄ±ndan ilgilendiriyor. HavalarÄ±n soÄŸumasÄ± nedeniyle evlatlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemeyen yÃ¼z binlerce vatandaÅŸ, son hafta yoklamasÄ±nÄ±n Ã¶nemini sorguluyor.Â