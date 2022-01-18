Karne gÃ¼nÃ¼ olan okulun son haftasÄ± yoklama alÄ±nÄ±r mÄ± sorusu, 2022'nin ilk gÃ¼nlerinde yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlarÄ±nÄ± tamamlayan Ã¶ÄŸrencilerin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konular arasÄ±ndaki Ã¶nemini koruyor. Son hafta yoklama alÄ±nÄ±r mÄ± sorusuna alacaklarÄ± cevap ile son haftayÄ± farklÄ± deÄŸerlendirme konusunda giriÅŸimlerde bulunacak olan Ã¶ÄŸrenciler, karne gÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesi ufak bir tatil yapmayÄ± amaÃ§layacak. Ä°ÅŸte, merakla araÅŸtÄ±rÄ±lan son hafta yoklama alÄ±nÄ±r mÄ± sorusunun cevabÄ±
Okulun son haftasÄ± yoklama alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± konusunda detaylarÄ± merak eden on binlerce Ã¶ÄŸrenci, ders programÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± ve karne basÄ±m iÅŸlemlerine baÅŸlanÄ±lmasÄ± nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.
Ä°lk dÃ¶nemin son haftasÄ±nda karnelerin yanÄ±nda verilecek baÅŸarÄ± belgeleri kadar merak edilen bu durum, Ã¶ÄŸrenciler kadar velileri de yakÄ±ndan ilgilendiriyor. HavalarÄ±n soÄŸumasÄ± nedeniyle evlatlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemeyen yÃ¼z binlerce vatandaÅŸ, son hafta yoklamasÄ±nÄ±n Ã¶nemini sorguluyor.Â
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin, Ã¶zellikle devamsÄ±zlÄ±k problemi yaÅŸayan Ã¶ÄŸrencilere okulun son gÃ¼nÃ¼ne kadar devam etme uyarÄ±sÄ± Ã¶nemini korurken, Ã¶ÄŸrencilerin konuyu detaylÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± ise hÄ±z kesmiyor.
GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda, okulun son haftasÄ±nÄ±n pazartesi ve salÄ± gÃ¼nleri tamamlanan ders programÄ±, karne basÄ±m iÅŸlemlerinin hÄ±zlanmasÄ± sebebiyle Ã§arÅŸamba ve perÅŸembe gÃ¼nleri boÅŸ geÃ§mekteydi. DolayÄ±sÄ±yla Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ itibariyle yoklama alÄ±nma iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸmeyebilmekteydi. Fakat, bu konu hakkÄ±nda en detaylÄ± bilgi okul yÃ¶netimi tarafÄ±ndan verilecektir.Â