Karne günü ne zaman 2022? Karnelerin verileceği tarih bilgisi
Karne günü ne zaman sorusu, dönemin sonuna doğru yaklaşılırken pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde pandemi etkisi nedeniyle karne günü heyecanını uzaktan yaşamak durumunda kalan öğrenciler, bu yıl karneler ne zaman verilecek sorusu ile detayları araştırıyor. Peki, karne günü ne zaman olacak? İşte, o detaylar
Karneler ne zaman verilecek sorusu MEB takvimiyle netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan akademik takvim çerçevesinde okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler de netleşti. İşte, karneler ne zaman verilecek sorusunun cevabı
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.