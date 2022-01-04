Karne günü ne zaman 2022? Karnelerin verileceği tarih bilgisi

Karneler ne zaman verilecek sorusu MEB takvimiyle netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan akademik takvim çerçevesinde okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler de netleşti. İşte, karneler ne zaman verilecek sorusunun cevabı