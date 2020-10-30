Kariye Camii ne zaman açılacak? Kariye Camii'nin tarihi ve konumu

Ayasofya’dan önce, Danıştay kararıyla ibadete açılmasının önündeki yasal engel kalkan Kariye’de 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Cuma günü açılması beklenen caminin açılış tarihi ise henüz belli olmadı. Yapının inşa tarihi kesin olarak tahmin edilememekle birlikte 6’ncı yüzyılda İmparator Justiniaus tarafından (527-565) şehir dışında harabe şeklindeki bir şapelin yerine yeniden inşa ettirildiği biliniyor. İstanbul (Konstantinos) surlarının dışında kalması nedeniyle binaya Grekçe kent dışı, kırsal alan anlamana gelen Khora ismi uygun görüldü.