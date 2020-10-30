Kariye Camii ne zaman açılacak? Kariye Camii'nin tarihi ve konumu
Kariye Camii'nin tarihi açılış hazırlıkları devam ederken gündeme geldi. 75 yıl sonra ibadete açılacak olan İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyor. 30 Ekim'de açılması beklenen Kariye Camii’nin açılışı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul’un fethi sırasında hiçbir zarar görmeyen yapı, 1945 yılında müzeye dönüştürülmüştü. Peki, Kariye Camii ne zaman açılacak? İşte, Kariye Camii'nin tarihiyle ilgili bilgiler.
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Ayasofya’dan önce, Danıştay kararıyla ibadete açılmasının önündeki yasal engel kalkan Kariye’de 75 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Cuma günü açılması beklenen caminin açılış tarihi ise henüz belli olmadı. Yapının inşa tarihi kesin olarak tahmin edilememekle birlikte 6’ncı yüzyılda İmparator Justiniaus tarafından (527-565) şehir dışında harabe şeklindeki bir şapelin yerine yeniden inşa ettirildiği biliniyor. İstanbul (Konstantinos) surlarının dışında kalması nedeniyle binaya Grekçe kent dışı, kırsal alan anlamana gelen Khora ismi uygun görüldü.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçesindeki caminin ibadete açılmasıyla ilgili hazırlıkların devam etmesi nedeniyle açılışın ertelendiği belirtildi. Caminin açılış tarihi henüz belli değil.
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KARİYE CAMİİ TARİHİ
Yapının inşa tarihi kesin olarak tahmin edilememekle birlikte 6’ncı yüzyılda İmparator Justiniaus tarafından (527-565) şehir dışında harabe şeklindeki bir şapelin yerine yeniden inşa ettirildiği bilinmektedir. Kommenoslar Dönemi’nde Blackhernal Sarayı’nın yakınında olduğu için kilise önemli dini merasimlerde saray şepali olarak kullanılmıştır.
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İstanbul’un fethi sırasında hiçbir zarar görmeyen yapı, Sultan II. Beyazıd devrinde Sadrazam Hadım Ali Paşa tarafından 1511 yılında camiye çevrilmiş ve yanına bir de medrese eklenmiştir. Kariye Camisi, Bakanlar Kurulu kararı ile 1945 yılında müzeye dönüştürülmüştür.
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Kilise dışındaki manastır yapıları zamanla yıkılarak kaybolan bina, Doğu Roma sanatında gerek mimarisi, gerek mozaik ve freskleriyle dikkat çekmektedir.
Müze 20 Ağustos 2020 tarih ve 2840 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla camiye dönüştürülmüştür.