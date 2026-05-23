Karım özel hayatımız hakkında konuşmama izin vermiyor!

Genç çift de kimi zaman bu konudaki merakı gideriyor. Daha kısa bir süre önce Gomez, kocasının kirli ayaklarını öperek onu ne kadar çok sevdiğini gözler önüne sermişti. Geçen hafta da Blanco, Selena Gomez'in sabahın seherinde patates kızartması yediğini anlatmıştı. Sonuç olarak bütün bunlar da Selena Gomez ile Benny Blanco'nun evlerinde olup bitenler. Ama ünlü çift, asıl merak edilen konu hakkında ser verip sır vermiyor. O konu da elbette özel hayatları. Görünüşe göre bu konuda ağzı sıkı olmayı da sürdürecekler. Özellikle de Benny Blanco. Selena Gomez'in, kocası Benny Blanco geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sohbette bu konuda bazı ilginç açıklamalar yaptı. Benny Blanco, Lil Dicky ve eşi Kristin Batalucco ile birlikte sunduğu Friends Keep Secrets (Arkadaşlar Sır Tutar) adı podcast yayınında bu konuda bazı sorularda karşılaştı. O programda Blanco'ya, Selena Gomez ile yatak odası hayatı hakkında soru soruldu. Bazı ayrıntılar vermesi istendi. Fakat Blanco bu soruya ilginç bir yanıt verdi. Blanco Bunu kamuoyunun önünde konuşmama izin verilmiyor dedi. Her ne kadar Selena Gomez'in adını söylemese de bu yasağın güzel yıldız tarafından getirildiği gayet açık. Blanco'nun bu yanıtı üzerine Lil Dicky Yoksa eşin sana bir gizlilik sözleşmesi mi imzalattı? diye sordu. Blanco yine bu soruya da ilginç bir yanıt verdi. Müzik yapımcısı Blanco Hayır... Sadece ben bir beyefendiyim dedi. Bu şekilde de Selena Gomez ile çok merak edilen yatak odası hayatları hakkında yine tek kelime etmedi. Ama buna rağmen Benny Blanco, Selena Gomez'in bazı alışkanlıklarını gayet ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı kısa bir süre önce. Hatta Gomez'in 5 yaşında çocuklar gibi beslendiğini bile söyledi Blanco. Gwyneth Paltrow'un hazırladığı Goop adlı podcast yayınında Bu sabah odaya girdiğimde saat 06:45'te Selena patates kızartması ve hamburger yiyordu diye konuştu. Blanco o yayında Gomez'in en çok sevdiği şeyin hamburger ve patates kızartması olduğunu da sözlerine ekledi. Hatta daha da ileri gidip Gomez'in sebze ve meyveyi pek sevmediğini de sözlerine ekledi. Aslına bakılırsa kocasının verdiği bu sır sayesinde zaman zaman mücadele ettiği fazla kilolarının nedeni de ortaya çıktı bir anlamda. İlk gençlik yıllarında, kendisi gibi çocuk yaşta ünlü olan Justin Bieber ile bir dargın bir barışık aşk yaşadı Gomez. Ama gerçekten aradığı huzuru ve mutluluğu Benny Blanco'da buldu. Müzik alanında işbirliği yaptıkları sırada tanışan Selena Gomez ile Benny Blanco, 2023 yılında flört etmeye başladı. 2024 yılında nişanlanan çift, geçen yıl da gösterişli bir törenle evlendi.