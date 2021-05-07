Kargolar (Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras) hafta sonu çalışıyor mu? Kargolar hafta sonu (cumartesi-pazar) açık mı?

Tam kapanma nedeniyle Anneler Günü alışverişinin e-ticaret siteleri üzerinden yapılıyor olması, kargo çalışma günlerini ve saatlerini bir kez daha gündeme getirdi. 29 Nisan'dan bu yana devam eden tam kapanma sürecinde kargoların açık olacağı ve kargo çalışanlarının muaf tutulacağı açıklanmıştı. Peki, kargolar cumartesi-pazar açık mı?