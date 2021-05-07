Kargolar (Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras) hafta sonu çalışıyor mu? Kargolar hafta sonu (cumartesi-pazar) açık mı?
Kargoların hafta sonu mesaisi Anneler Günü öncesinde bir kez daha gündeme geldi. Uzakta olan annelerine hediyelerini kargo yoluyla ulaştırmak isteyenler, kargoların hafta sonu (cumartesi-pazar) çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Peki, kargolar hafta sonu çalışıyor mu? Tam kapanmada kargolar hafta sonu (cumartesi-pazar) açık mı?
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Tam kapanma nedeniyle Anneler Günü alışverişinin e-ticaret siteleri üzerinden yapılıyor olması, kargo çalışma günlerini ve saatlerini bir kez daha gündeme getirdi. 29 Nisan'dan bu yana devam eden tam kapanma sürecinde kargoların açık olacağı ve kargo çalışanlarının muaf tutulacağı açıklanmıştı. Peki, kargolar cumartesi-pazar açık mı?
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İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede muaf olanlarla ilgili şu ifadelere yer verildi;Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,Bu bilgilere göre kargo çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.
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Hafta içi hizmet vermeye devam eden kargo şirketlerinin hafta sonu mesaisi şirket politikalarına göre değişiyor.
Hafta sonları Cumartesi günü 08:30’dan 14.00’a kadar çalışan Sürat Kargo, pazar günü kapalı.
Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalı.
Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.
Hafta sonu cumartesi günleri 09:30’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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Tam kapanma kararının ardından Yurtiçi Kargo'da kısıtlamalar ile ilgili açıklama yaptı. Yurtiçi Kargo, sosyal medya hesaplarından tam kapanmada çalışacaklarını duyurdu. Yurtiçi Kargo şu açıklamayı yaptı: "Sokağa çıkma yasağı şirketimizin faaliyetlerini kapsamamaktadır. Tüm hizmetlerimize aynı şekilde devam ediyoruz. Siz evde kalın. Biz sizler için sahadayız"