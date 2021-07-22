Gündem Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 - 19:50 | 22 Temmuz 2021 - 19:50

Kargolar ne zaman açılıyor? İşte Kurban Bayramı sonrası kargo şubelerinin çalışma durumu

Kurban Bayramı ile birlikte pek çok işletme tatile girip faaliyetlerine ara verince gözler kargoların yeniden faaliyete geçiş tarihine çevrildi. Kargo şubeleri aracılığı ile çeşitli gönderi alma ya da kargo yollama işlemi planlayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 3. günü itibari ile bu işletmelerin yeniden çalışma tarihini sorguluyor. Peki, kargolar ne zaman açılıyor?