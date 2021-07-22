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Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 - 19:50 | 

Kargolar ne zaman açılıyor? İşte Kurban Bayramı sonrası kargo şubelerinin çalışma durumu

Kurban Bayramı ile birlikte pek çok işletme tatile girip faaliyetlerine ara verince gözler kargoların yeniden faaliyete geçiş tarihine çevrildi. Kargo şubeleri aracılığı ile çeşitli gönderi alma ya da kargo yollama işlemi planlayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 3. günü itibari ile bu işletmelerin yeniden çalışma tarihini sorguluyor. Peki, kargolar ne zaman açılıyor?

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2021 Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile kargoların akıbeti sorgulanmaya başlandı. Kargoların bayram sürecinde nasıl işleyeceğini merak eden pek çok vatandaş, tatil sonrası kargo şubelerinin yeniden faaliyet tarihini öğrenmek istiyor. İşte, Kurban Bayramı sonrası kargo şubelerinin çalışma durumu...

2KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi kargo ve diğer pek çok kargo firması arife günü tam gün ya da yarım gün çalışmakla birlikte, Kurban Bayramı süresince hizmet veremeyecekler.

3KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

24 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kargo şubelerinin faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

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