Kargolar çalışıyor mu? Kargoların çalışma saatleri nedir? Sürat, PTT, Yurtiçi, Aras Kargo çalışma saatleri
Corona Virüsü salgını nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar hem kargo vermek için hem de kargo alma seçeneklerini merak ediyorlar. Kargoların çalışıp çalışmadığı da merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki kargolar çalışıyor mu? kargo şirketlerinin çalışma saatleri nedir? İşte Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve PTT kargo çalışma saatleri
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Kargo firmalarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında geliyor. İnternette yapılan aramalara bakıldığında kargolar çalışıyor mu sorusunun cevabı bir çok kişi tarafından internette aranan konular arasında yer alırken, Kargoların çalışma saatleri gene aranan bir diğer konu başlığı olarak dikkat çekiyor. Peki kargoların çalışma saatleri nedir? İşte Sürat, Aras, Yurtiçi ve PTT kargo çalışma saatleri
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SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.
Doğu illerimizde çalışma saatleri Hafta İçi: 08:30 – 18:00 Cumartesi: 08:30 – 14:00 Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir. Hafta İçi: 09:00 – 18:30 Cumartesi: 09:00 – 14:30
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ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Saat Kaça Kadar adresten alım yaptırabilirim?
Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz. Saat kaça kadar şubenize kargomu teslim edebilirim? Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.
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Kargom en erken kaçta teslim edilebilir? Ertesi sabah erken teslim edilmesi gereken acil gönderileriniz için Aras Günaydın hizmetimizi tercih edebilirisiniz. Sektörde saat taahhütlü tek hizmet olan “Aras Günaydın” hizmetimiz ile şehir içi ve şehirlerarası gönderilerinizi ertesi sabah en geç saat 10:00'a kadar alıcısına teslim ediyor, teslim bilgisini kısa mesajla cep telefonunuza ücretsiz olarak gönderiyoruz. Teslimat süresi 24 saat olan illerimize hizmet veren Aras Günaydın 20 kg/ds'yi aşmayan gönderileriniz için geçerlidir. Kargom aynı gün içinde teslim olabilir mi? Aynı gün içinde alıcısına ulaştırmak istediğiniz 10 kg/ds'ye kadar olan acil gönderileriniz için Aras Güniçi hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Türkiye geneli tüm illerde, şehiriçi acil kargo gönderileriniz için geçerli olan bu ürünümüzde ulaşım süresi uygun olan şehirlerarası kargo gönderilerinizi de aynı gün alıcısına ulaştırıyoruz. Tek yapmanız gereken kargonuzu en geç saat 11.00'a kadar şubemize teslim etmiş olmanızdır. Gönderiniz teslim edildiğinde “Kargonuz Teslim” SMS bilgisini de ücretsiz olarak cep telefonunuza iletiyoruz.
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Yurt dışına kargo gönderebilir miyim?
Aras Yurt Dışı Hizmetimiz ile dünya çapında kendisini kanıtlamış çözüm ortaklarımız ile oluşturduğumuz işbirliği sayesinde, kargo gönderilerinizi dünyanın her yerine sizin tercihinize göre kapıdan kapıya, "Standart, Ekspres, Hava Kargo ve Karayolı" hizmet seçenekleri ile teslim ediyoruz.Uluslararası doküman ve numune taşımacılığının yanı sıra ithalat ve ihracat amaçlı gönderilerinizin nakliyesinde de size uygun hizmet ve çözümler üretiyoruz.
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YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Adresimden saat kaça kadar kargo alımı yaptırabilirim? İş Günü Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır. Hafta Sonu Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır. Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.
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Şubelerinize saat kaça kadar kargo teslim edebilirim?
Gönderilerinizi hafta içi 18.00’e ve cumartesi günleri 17.00'ye kadar Türkiye genelindeki 800’den fazla birimimizden size en yakın olanına teslim edebilirsiniz. Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.
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PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT kargo haftaiçi çalışma saatleri;
PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. ... Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.
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PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.