Kargolar çalışıyor mu? Kargoların çalışma saatleri nedir? Sürat, PTT, Yurtiçi, Aras Kargo çalışma saatleri



Kargom en erken kaçta teslim edilebilir?

Ertesi sabah erken teslim edilmesi gereken acil gönderileriniz için Aras Günaydın hizmetimizi tercih edebilirisiniz. Sektörde saat taahhütlü tek hizmet olan “Aras Günaydın” hizmetimiz ile şehir içi ve şehirlerarası gönderilerinizi ertesi sabah en geç saat 10:00'a kadar alıcısına teslim ediyor, teslim bilgisini kısa mesajla cep telefonunuza ücretsiz olarak gönderiyoruz. Teslimat süresi 24 saat olan illerimize hizmet veren Aras Günaydın 20 kg/ds'yi aşmayan gönderileriniz için geçerlidir.

Kargom aynı gün içinde teslim olabilir mi?

Aynı gün içinde alıcısına ulaştırmak istediğiniz 10 kg/ds'ye kadar olan acil gönderileriniz için Aras Güniçi hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Türkiye geneli tüm illerde, şehiriçi acil kargo gönderileriniz için geçerli olan bu ürünümüzde ulaşım süresi uygun olan şehirlerarası kargo gönderilerinizi de aynı gün alıcısına ulaştırıyoruz. Tek yapmanız gereken kargonuzu en geç saat 11.00'a kadar şubemize teslim etmiş olmanızdır. Gönderiniz teslim edildiğinde “Kargonuz Teslim” SMS bilgisini de ücretsiz olarak cep telefonunuza iletiyoruz.