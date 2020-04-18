Kargolar çalışıyor mu? Kargolar hafta sonu açık mı?
Gönderileri ya da almaları gereken kargo bulunan vatandaşlar, cumartesi sabah saatleri itibariyle kargolar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Sokağa çıkma yasağı bulunan cumartesi günü kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, konuya internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, kargolar hafta sonu açık mı? İşte, Yurtiçi, PTT, Aras, MNG, Sürat, UPS dahil olmak üzere kargolar hafta sonu çalışıyor mu sorusunun cevabı ve detayları
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Özel durumlarda ilk akla gelen işletmeler arasında yer alan kargolar, çalışıp çalışmadıkları ile merak ediliyor. Kargolar çalışıyor mu ve kargolar hafta sonu açık mı sorusu ile duruma yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kargolar hafta sonu açık mı? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alan o husus hakkında bazı bilgiler
KARGOLAR HAFTA SONU AÇIK MI?
Lojistik ve kargo sektörü, insan ihtiyaçlarının karşılanması ve tedarik zincirinde bir aksama yaşanmaması adına şehirler arası ulaşım yasağından muaf tutulmuştur. Hizmetlerimiz aynı şekilde devam etmektedir.
Peki, bu duyuruya göre hafta sonu kargo şirketleri nasıl hizmet verecek? İşte, şirketlerin çalışma saatleri...
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Kargoların çalışma saatleri işletme yapısına göre değişmektedir. İşte, bazı kargo firmalarının çalışma saatleri;
YURTİÇİ KARGO: Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
PTT KARGO: PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.
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MNG KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
ARAS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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SÜRAT KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
UPS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.