Kargolar çalışıyor mu? Kargolar hafta sonu açık mı?

Özel durumlarda ilk akla gelen işletmeler arasında yer alan kargolar, çalışıp çalışmadıkları ile merak ediliyor. Kargolar çalışıyor mu ve kargolar hafta sonu açık mı sorusu ile duruma yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, kargolar hafta sonu açık mı? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alan o husus hakkında bazı bilgiler



KARGOLAR HAFTA SONU AÇIK MI?



Lojistik ve kargo sektörü, insan ihtiyaçlarının karşılanması ve tedarik zincirinde bir aksama yaşanmaması adına şehirler arası ulaşım yasağından muaf tutulmuştur. Hizmetlerimiz aynı şekilde devam etmektedir.



Peki, bu duyuruya göre hafta sonu kargo şirketleri nasıl hizmet verecek? İşte, şirketlerin çalışma saatleri...