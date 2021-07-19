Kargolar bugün açık mı? Arefe günü ve bayramda MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar çalışıyor mu sorusu, 19 Temmuz'da, bugün gönderi yapmak ya da almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. MNG Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo gibi firmaların Arefe günü ve bayramda çalışıp çalışmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Peki, 19 Temmuz arefe günü ve bayramda kargoların çalışma saatleri nasıl işleyecek? İşte, bayramda kargolar açık mı ve çalışacak mı sorusunun cevapları



BUGÜN AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme çalışmaya ara veriyor. Geçen yıl bayramda kargolar hizmetlerine ara vermişti. Arefe günü ise yarım gün çalışmıştı. İşte, o detaylar;