Kargolar bayramda çalışıyor mu 2021? Bayram tatilinde kargo firmaları çalışır mı?

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 3 buçuk günlük bayram sürecinin tam kapanmaya denk geliyor olması dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;



"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak."Peki, bu yıl için henüz açıklama yapmayan kargolar, geçtiğimiz yıllarda bayramlarda nasıl çalışmıştı? İşte, o bilgiler