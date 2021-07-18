Kargolar arefe günü (yarın) açık mı? 19 Temmuz MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu?
Arefe günü kargolar çalışıyor mu sorusu, 19 Temmuz'da, yani yarın gönderi yapmak ya da almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. MNG Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo gibi firmaların arefe günü ve bayramda çalışıp çalışmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Peki, 19 Temmuz arefe günü ve bayramda kargoların çalışma saatleri nasıl işleyecek? İşte, bayramda kargolar açık mı ve çalışacak mı sorusunun cevapları
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1
Arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın arefe günü 19 Temmuz’da, ilk günü ise 20 Temmuz'da yaşanacak. Her yıl Kurban Bayramı’nda resmi tatil uygulanıyor. Birçok kuruluş bu tarihlerde çalışmaya ara veriyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları da çalışmalarına genellikle ara veriyorlar.
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme çalışmaya ara veriyor. Geçen yıl bayramda kargolar hizmetlerine ara vermişti. Arefe günü ise yarım gün çalışmıştı. İşte, o detaylar;
2
ARAS KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Aras Kargo, yayımladığı duyuruya göre arefe günü 13.00'a kadar çalışacak. Kurban Bayramı'nda ise çalışmaya ara verecek.
3
SÜRAT KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.
4
YURTİÇİ KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
"19 Temmuz Arife günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecek olup, 20 -23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir. "
5
MNG KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
MNG Kargo bayramda çalışma durumu için henüz açıklama yapmadı. Genellikle MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.
6
PTT KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.