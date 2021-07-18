Gündem Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 - 15:00 | 18 Temmuz 2021 - 15:00

Kargolar arefe günü (yarın) açık mı? 19 Temmuz MNG, Aras, Sürat, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar çalışıyor mu sorusu, 19 Temmuz'da, yani yarın gönderi yapmak ya da almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. MNG Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo gibi firmaların arefe günü ve bayramda çalışıp çalışmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Peki, 19 Temmuz arefe günü ve bayramda kargoların çalışma saatleri nasıl işleyecek? İşte, bayramda kargolar açık mı ve çalışacak mı sorusunun cevapları