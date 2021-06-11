Kargo çalışanları ile kuryeler ne zaman aşı olacak? Bakan Koca tarih verdi!

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.



Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.



Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.



