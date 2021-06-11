Kargo çalışanları ile kuryeler ne zaman aşı olacak? Bakan Koca tarih verdi!
Kargo çalışanları ile kuryeler Kovid-19 aşısı olabilecek. Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi. Peki, kargo çalışanları ile kuryeler ne zaman aşı olacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerine yer verdi. İşte aşı randevusu hakkında ayrıntılar...
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Kargo çalışanları ve kuryeler için 12 Haziran'dan itibaren aşı randevu ekranının açılması bekleniyor.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.