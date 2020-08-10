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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 07:56,

'Kargaya yavrusunun kuzgun göründüğü sıradan bir gün...'

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Tatili aile evinde geçiren Şebnem Bozoklu, fotoğrafını "Anneme çok güzel çek diyorum, yavrum zaten çok güzelsin diyor. Kuzey Ege’de kargaya yavrusunun kuzgun göründüğü sıradan bir gün daha..." notu ile Instagram'da paylaştı.

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Oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses’le Bodrum’da tatile çıktı. Erdim, Yalıkavak’ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

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Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 140 kiloya ulaşınca diyete girdiğini, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo verdiğini, ameliyat olmadığını söylemişti.

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Ünlü oyuncu 'çok zayıfladın, biraz kilo al' yorumlarına şu cevabı vermişti, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."

5Çivileme
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Çivileme

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer’in Bodrum tatili devam ediyor. Hattat Koyu’na 1 milyon TL değerindeki teknesini demirleyen oyuncu, önceki gün uyanır uyanmaz denize çivileme dalarken görüntülendi.

6Tüm gün dinlendi
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Tüm gün dinlendi

Hollandalı futbolcu Ryan Donk, tatil için Bodrum’u tercih etti. Futbolcu, sevgilisi ve arkadaş grubuyla Yalıkavak’taki bir sahilde tuttukları locada eğlendi.

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Grup, ara ara denize girip gün boyu güneşlenmeyi tercih etti. Donk’un keyfinin bir hayli yerinde olduğu ve dinlendiği anlar objektiflere yansıdı.

8İdman öncesi son tatil
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İdman öncesi son tatil

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisi Hazal Subaşı’yla tatiline Çeşme’de devam ediyor. Oyuncu önceki gün Before Sunset Beach’te arkadaşı futbolcu Caner Erkin’le görüntülendi.

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İkili, arkadaş grubuyla gün boyu denizin keyfini çıkardı. Fenerbahçe’ye transfer olan Erkin dün ise eşi Şükran Ovalı’yla idmanlara başlamak için İstanbul’a döndü.

10Artistik atlayış
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Artistik atlayış

Gökhan Türkmen, Bodrum sahnesinden önce dinlenip ailesiyle de tatil yaptı. Şarkıcının denize balıklama atlayışı objektiflere yansıdı.

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Şarkıcı Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy’la Bodrum tatiline devam ediyor. İş ve tatili bir araya getiren şarkıcı, sahne almak için geldiği Yalıkavak Kyklos Beach’te tek başına denize girerken görüntülendi. Artistik bir şekilde balıklama atlayan Türkmen’i eşi de fotoğrafını çekti. Şarkıcı denizdeyken Aksoy da bulundukları sahilin işletmecisi Tuğçe Eron’la sohbet etti. Deniz sonrası eşinin yanına giden Türkmen, telefonunda çekilen fotoğraflara baktı.

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Hobby Fresh Care Duş Jeli ile gün boyu kontrol sende!

Hobby Fresh Care Duş Jeli ile gün boyu kontrol sende!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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