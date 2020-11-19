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GeriTeknoloji Kargaların büyük sırrı: Öldüklerinde bakın ne oluyor
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Foto: Pixabay
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 13:06 | 

Kargaların büyük sırrı: Öldüklerinde bakın ne oluyor

İnsanlarla birlikte yaşamaya alışkın olan kargaların ölmesiyle birlikte bakın neler oluyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

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Popular Science'in haberine göre bilim insanları, günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yaptı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

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''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

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Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

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Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar.

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Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.

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Sonra susup yas tutarmışçasına ölü kuşa bakarlar. Bu davranışa tanık olmak... "Dokunaklı" demek az gelir. Hem afallatıcı, hem de inanılmaz.

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Bu eylemi, kargaların tehlikeye verdiği bir tepki mi yoksa başka amacı olan bir davranış mı, anlamak güç.

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Kargalar, en büyük düşmanları olan orman baykuşlarını gördüğünde de türdeşlerini uyarıyor. Çağrıyı duyup bir araya toplanan alakargalar, ortak düşmanlarının üzerine çullanıyor.

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Alakargaların kendi türlerinden bir kuşun ölümünü diğerleriyle paylaşılması gereken bir durum olarak gördükleri anlaşılıyor. Zürafa ve fil gibi bazı hayvanların ölen akraba üyelerinin cesedi çevresinde dolaştıklarını belirleyen bilim adamları, hayvanların da tıpkı insanlar gibi ölüm kavramına yabancı olmadıklarını ve hatta ''Yas'' tuttuklarını ileri sürüyor.

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Araştırmacı Mark Schwaıger ise kargaların zekasıyla alakalı şunları söylüyor: "Kargalar, eğitmeyi en çok sevdiğim kuşlar çünkü çok zekiler. Hatta sizden bile zeki olabilirler. Kuşlarımdan biri, başımı çevirdiğim anda belimdeki köpek mamasıyla dolu yem torbamı alıp kaçmayı öğrendi."

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Bazısını hiçbir zaman yakından görmediniz, bazısı gündüzleri ortadan kaybolup geceleri ortaya çıkanlardan... Dünyanın ölümcül canlılarını ve insan öldürme oranlarını sıraladık. Bakın bakalım, en büyük korkularımız, kâbuslarımıza giren hayvanların mı öldürme oranı yüksek, yoksa hiç ummadığımız bir canlının mı?

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Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

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Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

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Köpekbalığı

Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

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Kurt

Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

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Kurt

Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

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At

Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

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At

Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

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Karınca

Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

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Denizanası

Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

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Denizanası

Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

24
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Arı

Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

25
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Geyik

Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

26
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Geyik

Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

27
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Bizon

Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

28
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Bizon

Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

29
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Aslan

Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

30
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Aslan

Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

31
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Su aygırı

Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

32
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Su aygırı

Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

33
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Timsah (Crocodile)

Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?

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Timsah (Crocodile)

Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

35
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Bağırsak kurdu

Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?

36
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Bağırsak kurdu

Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.

37
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Yuvarlak solucan

Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?

38
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Yuvarlak solucan

Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

39
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Akrep

Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?

40
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Akrep

Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.

41
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Salyangoz

Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?

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Salyangoz

Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.

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Suikastçı böcek

Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

44
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Yılan

Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?

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