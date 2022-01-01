Kardeşlerim yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, yeni bölüm neden yok? FOX TV yayın akışı merakta bıraktı

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır.Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.