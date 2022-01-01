Kardeşlerim yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, yeni bölüm neden yok? ATV yayın akışı merakta bıraktı
Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Her hafta cumartesi günü izleyicilerle buluşan Kardeşlerim en son 25 Aralık Cumartesi günü 35. Bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm yayınlanmayacak mı, 35. Bölüm yayın akışında neden yok?
Yeni yıl tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Yeni bölümünü erteleyen yapımlardan biri de Kardeşlerim oldu. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak. Bu hafta yılbaşı haftası olması dolayısı ile dizinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almıyor.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ
Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır.Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.