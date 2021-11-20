Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, diziden ayrıldı mı? İşte Halit Özgür Sarı hakkında detaylar

KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ?

Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı herkesi şaşırttı. Fragmanda Kadir ile Akif'in yüz yüze gelmesinin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili yaşanacaklar hakkında soru işareti yarattı. Kardeşlerim Kadir ile ilgili gelişmeler bu akşam ATV ekranlarında saat 20:00'de açıklığa kavuşacak.