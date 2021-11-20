Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, diziden ayrıldı mı? İşte Halit Özgür Sarı hakkında detaylar
ATV’nin beğenilen dizisi Kardeşlerim konusu ve oyuncularıyla izleyiciden tam not aldı. Özellikle geçtiğimiz bölümde Kardeşlerim'de Kadir'in kaza geçirmesi izleyenleri şoke etmişti. Genç oyuncu Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılacağı iddiaları da yaşanan bu olay sonrası peş peşe gelirken dizinin izleyenleri fragmanın ardından "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte, Kardeşlerim dizisinin Kadir'i ve Halit Özgür Sarı hakkında merak edilenler...
ATV ekranlarının yeni dizisi KArdeşlerim her cumartesi izleyicilerin heyecanla beklediği bölümlere imza atıyor. Son olarak Kardeşlerim'de Kadir rolüyle beğeni kazanan Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılacağı söylentileri çıkmış, ardından yayınlanan fragmanda olmaması ise Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı ayrıldı mı sorularını beraberinde getirdi. İşte Kardeşlerim'in Kadir'i ve oyuncu Halit Özgür Sarı hakkında merak edilenler...
KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ?
Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı herkesi şaşırttı. Fragmanda Kadir ile Akif'in yüz yüze gelmesinin ardından Ömer'in "abim kaza geçirmiş" sözleri ve "başınız sağolsun" ifadesi Kadir ile ilgili yaşanacaklar hakkında soru işareti yarattı. Kardeşlerim Kadir ile ilgili gelişmeler bu akşam ATV ekranlarında saat 20:00'de açıklığa kavuşacak.
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Şampiyon filmiyle 2019- 2020 yılları arasında Kerem rolüyle izleyicinin beğenisini kazanan Halit Özgür Sarı, son olarak Kardeşlerim dizisinde “Kadir Eren” karakterini canlandırmıştır.