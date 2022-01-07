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GeriTelevizyon Kardeşlerim bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı bekleniyor
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Televizyon
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 12:26 | 

Kardeşlerim bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı bekleniyor

Kardeşlerim yeni bölüm için heyecan giderek artıyor. ATV yayın akışında yer alan Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Dizi en son 34. Bölümü ile izleyici karşısına çıkmıştı. Yılbaşı nedeni ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmedi. Peki, Kardeşlerim bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

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Kardeşlerim dizisinin bu hafta olup olmadığı, ATV yayın akışı ile belli oldu. ATV yayın akışına göre 8 Ocak Cumartesi günü Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Saat 20:00’de Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi ekrana gelecek.
2KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. 8 Ocak ATV yayın akışında saat 20:00’de Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi ekrana gelecek. Saat 21:55’de ise Kingsman: Altın Çember filmi yayınlanacak. Yeni bölümün 15 Ocak akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
3ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

12:00 Kalp Yarası

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

21:55 Kingsman: Altın Çember

00:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

02:10 Kuruluş Osman
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