Kardeşlerim bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı bekleniyor

Kardeşlerim dizisinin bu hafta olup olmadığı, ATV yayın akışı ile belli oldu. ATV yayın akışına göre 8 Ocak Cumartesi günü Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Saat 20:00’de Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi ekrana gelecek.