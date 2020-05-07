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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 16:14,

Kardeş kıskançlığı

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, ülkesinde yayınlanan This Morning (Bu Sabah) adlı programa konuk oldu.

Splash News, Backgrid UK

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1GEORGEUN KISKANÇLIĞI
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GEORGE'UN KISKANÇLIĞI

Patronluklarını üstlendiği kuruluşlardan biri olan National Portrait Gallery ile gerçekleştireceği proje hakkında konuşan Cambridge Düşesi Middleton, iki büyük çocuğu arasındaki çekişmeyi de anlattı.

2EVDE EĞİTİM
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EVDE EĞİTİM

Programın sunucusu Holly Willoughby'nin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtlayan 38 yaşındaki Middleton, iki büyük çocuğu George ile Charlotte'un evde eğitimleriyle ilgili bilgiler de verdi.

3KARDEŞİNİN ÖDEVLERİ DAHA EĞLENCELİ
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KARDEŞİNİN ÖDEVLERİ DAHA EĞLENCELİ

Middleton, George'un kız kardeşinin ev ödevleri daha eğlenceli olduğu için onu kıskandığını anlattı. Düşes "George, kız kardeşinin projelerini yapmak istiyor" diye konuştu.

4ORTAK PROJE
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ORTAK PROJE

Amatör bir fotoğrafçı olan Kate Middleton, bu süreçte, National Portrait Gallery ile birlikte bir projeye de imza atıyor. Koronavirüs salgını sırasında yaşananları belgeleyen Hold Still adlı projede görev alıyor.

5DİJİTAL SERGİ
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DİJİTAL SERGİ

Bu proje, koronavirüs salgını sırasında İngiltere'nin bir panoramasını sunmayı amaçlıyor. Hold Still adlı bu dijital sergi 7 Mayıs'tan başlayarak 18 Haziran tarihine kadar online olarak izlenebilecek.

6AMACIM ANI YAKALAMAK
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AMACIM ANI YAKALAMAK

Kate Middleton, konuşma sırasında fotoğrafçılık anlayışını da anlattı. Çocuklarının doğum günleri ve tüm diğer önemli günlerinde basına da servis edilen pozlarını kendisi çeken Middleton, amacının "anı yakalamak" olduğunu belirtti.

7OBJEKTİFİN ARDINDA KATE VAR
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OBJEKTİFİN ARDINDA KATE VAR

Middleton, önemli günlerde kutlama için paylaşılan aile fotoğraflarını kendisi çekiyor.

8OKULUN İLK GÜNÜ
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OKULUN İLK GÜNÜ

Çocuklarının okul yılı başladığında bu pozu da Middleton çekmişti.

9İKİNCİ YAŞ POZU
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İKİNCİ YAŞ POZU

Küçük oğlu Louis'nin doğum günü pozunda da Middleton'ın imzası var.

10YARDIMSEVER CHARLOTTE POZU
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YARDIMSEVER CHARLOTTE POZU

Geçen hafta basına servis edilen Prenses Charlotte'un doğum günü pozlarını da Middleton çekti.

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