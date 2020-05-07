Kardeş kıskançlığı

KARDEŞİNİN ÖDEVLERİ DAHA EĞLENCELİ Middleton, George'un kız kardeşinin ev ödevleri daha eğlenceli olduğu için onu kıskandığını anlattı. Düşes "George, kız kardeşinin projelerini yapmak istiyor" diye konuştu.