Kardeş kıskançlığı

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, ülkesinde yayınlanan This Morning (Bu Sabah) adlı programa konuk oldu.
Splash News, Backgrid UK
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GEORGE'UN KISKANÇLIĞI
Patronluklarını üstlendiği kuruluşlardan biri olan National Portrait Gallery ile gerçekleştireceği proje hakkında konuşan Cambridge Düşesi Middleton, iki büyük çocuğu arasındaki çekişmeyi de anlattı.
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EVDE EĞİTİM
Programın sunucusu Holly Willoughby'nin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtlayan 38 yaşındaki Middleton, iki büyük çocuğu George ile Charlotte'un evde eğitimleriyle ilgili bilgiler de verdi.
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KARDEŞİNİN ÖDEVLERİ DAHA EĞLENCELİ
Middleton, George'un kız kardeşinin ev ödevleri daha eğlenceli olduğu için onu kıskandığını anlattı. Düşes "George, kız kardeşinin projelerini yapmak istiyor" diye konuştu.
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ORTAK PROJE
Amatör bir fotoğrafçı olan Kate Middleton, bu süreçte, National Portrait Gallery ile birlikte bir projeye de imza atıyor. Koronavirüs salgını sırasında yaşananları belgeleyen Hold Still adlı projede görev alıyor.
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DİJİTAL SERGİ
Bu proje, koronavirüs salgını sırasında İngiltere'nin bir panoramasını sunmayı amaçlıyor. Hold Still adlı bu dijital sergi 7 Mayıs'tan başlayarak 18 Haziran tarihine kadar online olarak izlenebilecek.
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AMACIM ANI YAKALAMAK
Kate Middleton, konuşma sırasında fotoğrafçılık anlayışını da anlattı. Çocuklarının doğum günleri ve tüm diğer önemli günlerinde basına da servis edilen pozlarını kendisi çeken Middleton, amacının "anı yakalamak" olduğunu belirtti.
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OBJEKTİFİN ARDINDA KATE VAR
Middleton, önemli günlerde kutlama için paylaşılan aile fotoğraflarını kendisi çekiyor.
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OKULUN İLK GÜNÜ
Çocuklarının okul yılı başladığında bu pozu da Middleton çekmişti.
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İKİNCİ YAŞ POZU
Küçük oğlu Louis'nin doğum günü pozunda da Middleton'ın imzası var.
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YARDIMSEVER CHARLOTTE POZU
Geçen hafta basına servis edilen Prenses Charlotte'un doğum günü pozlarını da Middleton çekti.