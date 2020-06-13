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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 12:57,

Kardeş kardeş eğlence: Fotoğrafçılara öpücük gönderdi

Ünlü çiftin kendileri gibi gösteri dünyasında kariyer yapmaya başlayan kızları çıktıkları gece gezmesinde objektiflere takıldı.

Backgrid USA

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1NEŞELİ KARDEŞLER
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NEŞELİ KARDEŞLER

Oyuncu Harry Hamlin ile TV yıldızı Lisa Rinna'nın kızları Delilah Belle ile Amelia Hamlin, önceki akşam Los Angeles'ta ünlü bir restorana girerken görüntülendi.

2ŞIK KIYAFET
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ŞIK KIYAFET

22 yaşındaki Deliah Belle, siyah şık takımını beyaz, yüksek topuklu terliklerle tamamlamıştı.

3KARDEŞİ DAHA SPOR GİYİNDİ
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KARDEŞİ DAHA SPOR GİYİNDİ

O gece doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Amelia ise göbeğini açıkta bırakan beyaz bir elbise giydi. Kıyafetini de siyah botlar ve aynı renkte çanta ile tamamladı genç kız.

4ETRAFA NEŞE SAÇTILAR
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ETRAFA NEŞE SAÇTILAR

 Hamlin kardeşlerin özellikle de yeni yaşına giren Amelia'nın neşesi dikkatlerden kaçmadı.

5BOL BOL POZ VERDİLER
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BOL BOL POZ VERDİLER

Fotoğrafçıların ilgisi üzerine arkadaş gruplarından ayrılıp poz verdi iki kardeş. 

6FOTOĞRAFÇILARA ÖPÜCÜK GÖNDERDİ
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FOTOĞRAFÇILARA ÖPÜCÜK GÖNDERDİ

Amelia Hamlin ise sonunda durmadan kendilerini görüntüleyen fotoğrafçı ve kameramanlara öpücük gönderdikten sonra yoluna devam etti.

7DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
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DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

İki kardeş arkadaşlarıyla birlikte Amelia'nın doğum gününü kutladı.

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