Kardeş kardeş eğlence: Fotoğrafçılara öpücük gönderdi

Oyuncu Harry Hamlin ile TV yıldızı Lisa Rinna'nın kızları Delilah Belle ile Amelia Hamlin, önceki akşam Los Angeles'ta ünlü bir restorana girerken görüntülendi.22 yaşındaki Deliah Belle, siyah şık takımını beyaz, yüksek topuklu terliklerle tamamlamıştı.O gece doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Amelia ise göbeğini açıkta bırakan beyaz bir elbise giydi. Kıyafetini de siyah botlar ve aynı renkte çanta ile tamamladı genç kız. Hamlin kardeşlerin özellikle de yeni yaşına giren Amelia'nın neşesi dikkatlerden kaçmadı.Fotoğrafçıların ilgisi üzerine arkadaş gruplarından ayrılıp poz verdi iki kardeş. Amelia Hamlin ise sonunda durmadan kendilerini görüntüleyen fotoğrafçı ve kameramanlara öpücük gönderdikten sonra yoluna devam etti.İki kardeş arkadaşlarıyla birlikte Amelia'nın doğum gününü kutladı.