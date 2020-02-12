Kardeş değil anne ile kızı

43 yaşındaki anne ile 19 yaşındaki kızı sık sık birbirlerinin kardeşi ya da ikizi sanılıyor.
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Peki siz bu özellikleriyle sosyal medyada da gündem olan bu ikiliden hangisinin anne hangisinin kızı olduğunu anlayabiliyor musunuz?
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Yaşamlarını ABD'de Kuzey California'da sürdüren 43 yaşındaki Joleen Diaz (sağda) ile 19 yaşındaki kızı Meilani Parks, görenleri şaşırtıyor. Hiç kimse onların gerçekten anne ile kızı olduğuna inanmıyor, herkes onları kardeş sanıyor. Yani özetle aralarındaki yaş farkı yan yana geldiklerinde fark edilmiyor bile.
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43 yaşındaki Joleen Diaz, cildini tıpkı 19 yaşındaki kızınınki gibi genç tutabilmesinin sırrını da "eski moda teknikler" diye özetliyor. Genç kadın bu konudaki sırrını şöyle anlatıyor: "Ben her zaman sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı benimsedim. Nadiren alkol kullandım, çok dinlendim, dengeli yedim ve sağlıklı besinler tercih ettim."
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Diaz, 43 yaşına gelmesine rağmen hala bu kadar genç görünmesinin bir önemli nedenini de "12 yaşından beri sabahları erken kalkarım" diyerek açıklıyor. Ayrıca çok küçük yaşlardan bu yana sabah ve akşam yüzünü mutlaka suyla yıkadığını bunun da temizlik konusunda kendisine yardımcı olduğunu belirtiyor. Güneşin bol olduğu California'da yaşadığı için de yağmurlu havalarda bile güneş koruyucu krem kullanarak cildini koruduğunu anlatıyor Joleen Diaz.
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Joleen Diaz, kardeş gibi göründüğü kızıyla çok yakın olduklarını da söylüyor. Birçok şeyi birlikte yaptıklarını belirtip "Bazen de bir kanepeye uzanıp hiçbir şey yapmadan sadece konuşuruz" diyor. Aslında Diaz, kızıyla kardeş sanılmasının da şaşırtıcı bir durum olmadığı görüşünde: "Çok genç yaşta anne oldum. Yani kardeş de olabilirdik."
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Joleen Diaz, kızı Meilani'nin de kendine bakmaya küçük yaşlarda başladığını belirtiyor. Diaz'ın gençliğinin sırlarından biri de fazla endişeli bir insan olmaması. Geçmişte olanlara dair de gelecekte olabileceklere dair de fazla endişe etmemeye çalıştığını sözlerine etmiyor Joleen Diaz.