Kardeş değil anne ile kızı

Diaz, 43 yaşına gelmesine rağmen hala bu kadar genç görünmesinin bir önemli nedenini de "12 yaşından beri sabahları erken kalkarım" diyerek açıklıyor. Ayrıca çok küçük yaşlardan bu yana sabah ve akşam yüzünü mutlaka suyla yıkadığını bunun da temizlik konusunda kendisine yardımcı olduğunu belirtiyor. Güneşin bol olduğu California'da yaşadığı için de yağmurlu havalarda bile güneş koruyucu krem kullanarak cildini koruduğunu anlatıyor Joleen Diaz.