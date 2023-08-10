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KARDEMİR işçi alımı sonuçları 2023 son durum | KARDEMİR 300 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları kura sonuç tarihi!

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 18:30

KARDEMİR işçi alımı sonuçları ve kura çekimi tarihi, başvurularını yapan vatandaşların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi müjdesini verdiği 600 işçi alımı sonrası Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ilk etapta 300 işçi alımı için başvuruları gerçekleştirdi. 3 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR başvuru ekranı üzerinden tamamlanan müracaat sonrası, gözler KARDEMİR 300 işçi alımı kura tarihine çevrildi. Elektrik, makine, genel işçilik gibi kadrolar için yapılacak olan işçi alımı sonuçları yayınlandıktan sonra noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. Peki, KARDEMİR 300 işçi alımı kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, KARDEMİR işçi alımı sonuçları ve kura çekimi tarihi bilgisi.

1/4KARDEMİR işçi alımı sonuçları 2023 son durum | KARDEMİR 300 işçi alımı kura çekimi ne zaman İşte Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları kura sonuç tarihi

300 işçi alımı KARDEMİR kura çekimi ve hak kazananların isim listesi için geri sayım devam ediyor. Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere ilk etapta 300 mavi yaka personel alınacağı açıklanmıştı. Etap etap gerçekleşsek olan alımlarda, yıl sonunda 600 personel şirkette iş başı yapmış olacak. İlk süreçte 300 kişinin alınacağı KARDEMİR işçi alımı başvuruları temmuz sonunda tamamlanırken başvuru sonuçları adayların gündemine geldi. Yapılan açıklamaya göre KARDEMİR işçi alımı kura çekimi 14 Ağustos tarihinde yapılacak. Peki, KARDEMİR işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/4KARDEMİR İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı itibariyle Elektrik, Makina ve Genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşecek. Başvuru işlemleri 3 Temmuz- 23 Temmuz günü saat 23.59’a kadar tamamlandı.

Başvuru sonuçları kura çekimi ile beraber belli olacak.

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3/4KARDEMİR 300 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

KARDEMİR 300 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşçilik pozisyonları için yayımlanan ilanımızda belirtilen kriterlere uygun olan adaylar arasında 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda (Soğuksu mevkiinde) noter huzurunda kura çekilecektir.

Kura çekimine davet için uygun olan adaylar SMS ile ayrıca bilgilendirilecektir.

4/4BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

- Türk vatandaşı,

- Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamış,

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