Karbon yakalama sistemi nedir? Elon Musk'ın yarışmasıyla gündem oldu

KARBON YAKALAMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin başarıya ulaşması ve Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin yakalanabilmesi için karbon yakalama ve depolama teknolojilerine yatırımların dünya çapında hız kazanması gerekiyor.



Karbon yakalama ve depolama, belli sektörlerde karbon emisyonlarının azaltılmasına ve emisyonların dengelenmesi için atmosferden kaldırılmasına katkı sağlayan tek teknoloji grubu olarak öne çıkıyor.