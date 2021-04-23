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Haber Giriş: 23 Nisan 2021 - 13:48 | 

Karbon yakalama sistemi nedir? Elon Musk'ın yarışmasıyla gündem oldu

Tesla CEO'su Elon Musk, en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağı yarışmasının ayrıntılarını paylaştı. Bilim insanları, karbon giderme teknolojisinin 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefi için çok önemli bir rol oynayacağı görüşünde. Peki, karbon yakalama sistemi nedir?

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Karbon yakalama sistemi iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2'yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.

2KARBON YAKALAMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

KARBON YAKALAMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin başarıya ulaşması ve Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin yakalanabilmesi için karbon yakalama ve depolama teknolojilerine yatırımların dünya çapında hız kazanması gerekiyor.

Karbon yakalama ve depolama, belli sektörlerde karbon emisyonlarının azaltılmasına ve emisyonların dengelenmesi için atmosferden kaldırılmasına katkı sağlayan tek teknoloji grubu olarak öne çıkıyor.

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2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşmasıyla küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması amaçlanıyor.

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Bunun için dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050'yılına kadar ise sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

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