Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Karayolları işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ne zaman bitecek? İşte kadro dağılımı

Güncelleme Tarihi:

#Karayolları İşçi Alımı#İşkur#Karayolları İşçi Alımı Başvuru Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 23:13

Karayolları işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR üzerinden erişime açıldı. Yayınlanan ilana göre İŞKUR aracılığıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere toplam 3 bin işçi alımı yapılacak. 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını tamamlayacak adayların kadro dağılımı ve başvuru şartlarını dikkate alması gerekecek. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ne zaman bitecek? İşte, Karayolları 3 bin işçi alımı başvuru formu doldurma ekranı ve ayrıntılar.

1/5Karayolları işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2023 | Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ne zaman bitecek İşte kadro dağılımı

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvurusu 2023, İŞKUR üzerinden 2 Mayıs tarihinde başladı. . Karayolları Genel Müdürlüğü kadrolarında ilan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. En fazla alım 631 düş işçi, 288 Atölye Usta Yardımcısı, 249 bina ve mal bakıcısı, 374 kalifiye işçi ve 591 sürücü operatörü kadrolarına yapılacak. İşte, 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı ve konuyla ilgili detaylar.

2/5KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN

KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemleri 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır. Başvuru ekranı ise 7 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “ Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

3/5KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları hem internet üzerinden hem de telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar takvim doğrultusunda hareket edecek. Özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

4/5KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

İşçi alımı şartları, alım yapılacak meslek grubuna göre değişkenlik göstermektedir. Yayınlanan ilana göre adaylardan öğrenim durumu, işçi pozisyonunun gerektirdiği öğrenim ve nitelikler aranacak. Yayınlanan ilanlara başvuru yapabilmek için en az İlköğretim mezunu ve 18 yaşından büyük olma şartı aranacak. Alım yapılacak illere ve meslek gruplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KGM 3 BİN İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

5/5KGM HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK

KGM HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

80 Ağır Makine Yağcısı,

- 37 Asfalt Usta Yardımcısı,

- 20 Aşçı Yardımcısı,

- 75 Aşçı,

- 288 Atölye Usta Yardımcısı,

- 144 Bakım İşçisi,

- 7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

- 249 Bina ve Mal Bakıcısı,

- 631 Düz İşçi,

- 25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

- 17 Elektrik Tesisatçısı,

 - 42 Elektronik Ustası,

- 59 Greyder Operatörü,

- 168 İş Makinası Operatörü,

- 374 Kalifiye İşçi,

- 51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

- 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

- 12 Makine Operatörü,

- 7 Marangoz,

- 15 Sıhhi Tesisatçı,

- 591 Sürücü Operatörü,

- 9 Traktör Operatörü,

- 15 Vinç Operatörü,

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karayolları İşçi Alımı#İşkur#Karayolları İşçi Alımı Başvuru Ekranı