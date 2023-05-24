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KGM KURA ÇEKİMİ TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İllere göre KGM kura tarihi

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#Kgm#Kgm Kura#Kgm Kura Çekilişi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 12:08

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekilişi ile 3.000 işçinin alım süreci noter huzurunda tamamlanacak. İŞKUR üzerinden gerçekleşen KGM işçi alımı başvuruları 2-8 Mayıs tarihlerinde sona ermişti. Pek çok ilde gerçekleştirilecek olan KGM işçi alımı, kura çekilişi ile gerçekleşecek. Peki, illere göre KGM kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, illere göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura çekiliş tarihleri ve detayları

1/4KGM KURA ÇEKİMİ TARİHİ: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak İllere göre KGM kura tarihi

Karayolları Genel Müdürlüğü kura çekiliş tarihleri, kurum tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişte, 500 katılımcı, kura çekilişini salonda canlı olarak izleme şansını elde edebilecek. KGM kura çekilişi kamera kaydı altında gerçekleşecek. İşte, KGM kura çekilişi tarihi ve detaylar

2/4KGM KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN

KGM KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Karayolları kura çekilişi 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Noter huzurunda kamera kaydı altında yapılacak olan çekilişin illere göre tarih dağılımı ise şu şekilde;

3/430 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

4/431 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.) ​ ​​ ​

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