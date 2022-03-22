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Karatay’da 20 bin çocuğa Ramazan heybesi … Ramazan Heybesi başvurusu nasıl yapılır?

#Ramazan Heybesi#Ramazan Heybesi Başvuru#Ramazan Heybesi Başvurusu Nasıl Yapılır

On bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesinde Karatay Belediyesi heybe başvurularını almaya başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan heybesi başvuru tarihlerini ve başvuruların nasıl yapılacağını resmi Twitter adresinden paylaştı. Peki, Ramazan Heybesi başvurusu nasıl yapılır?

1/3Karatay’da 20 bin çocuğa Ramazan heybesi … Ramazan Heybesi başvurusu nasıl yapılır

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 20 bin çocuğa Ramazan heybesi hediye edeceklerini açıkladı. Kılca, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada “Mübarek Ramazan-ı Şerif’e yaklaşmanın heyecanıyla gelenekselleşen projemize bu yıl da devam ediyoruz. Yapılacak ilk 20 bin müracaat için hazırladığımız Ramazan heybelerimize aşağıdaki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz.” İfadelerini kullandı.

2/3Karatay’da 20 bin çocuğa Ramazan heybesi … Ramazan Heybesi başvurusu nasıl yapılır

Ramazan heybesi başvuruları 21-23 Mart tarihleri arasında Karatay Belediyesi’nin resmi internet sayfası üzerinden alınacak ve ilk 20 binde yer alan çocuklar heybe alabilecek.

3/3Karatay’da 20 bin çocuğa Ramazan heybesi … Ramazan Heybesi başvurusu nasıl yapılır

Yapılan açıklamaya göre 2012, 2013, 2014, 2016 ya da 2016 yılı doğumlu çocuklara hediye verilecek. Bu yaş grubundakiler ad, soyad, TC kimlik numarası ve doğum tarihini sisteme girerek başvuruda bulunabilecek

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#Ramazan Heybesi#Ramazan Heybesi Başvuru#Ramazan Heybesi Başvurusu Nasıl Yapılır