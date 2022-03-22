Karatay’da 20 bin çocuğa Ramazan heybesi … Ramazan Heybesi başvurusu nasıl yapılır?

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 20 bin çocuğa Ramazan heybesi hediye edeceklerini açıkladı. Kılca, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada “Mübarek Ramazan-ı Şerif’e yaklaşmanın heyecanıyla gelenekselleşen projemize bu yıl da devam ediyoruz. Yapılacak ilk 20 bin müracaat için hazırladığımız Ramazan heybelerimize aşağıdaki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz.” İfadelerini kullandı.