Karantinam ne zaman biter? İşte karantina süresi hakkında bilgiler
Korona testi sonucunuz pozitif ise test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar. İzolasyon süresi dolduktan sonra kişi bulaştırıcı kabul edilmez. Ancak, izolasyon süresi biten kişi, kurallar gereği evinin dışına çıktığı zamanlarda maske takmaya devam etmek zorundadır. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uyulması sadece Koronavirüs’ten değil, birçok bulaşıcı hastalıktan korunmak için etkili bir yöntemdir. Peki, karantina süresi ne zaman biter? İşte karantina süresi hakkında bilgiler…
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1
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Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiyseniz karantina süreniz son temasınızdan bir gün sonra başlar ve 14 gün sürer. Korona testi sonucunuz pozitif ise, eğer semptomunuz yoksa veya hastalığınız hafif ise (evde tedavi aldıysanız veya hastanede 24 saatten kısa süre yattıysanız) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 10 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.
2
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Eğer hastanede yatarak tedavi olduysanız (hastanede 24 saatten uzun süre yatmanız gerektiyse) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 14 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.
3
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Eğer yoğun bakımda yatarak tedavi olduysanız veya bağışıklık sisteminizi baskılayan ek bir hastalığınız varsa test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 20 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.
4
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Neden Koronavirüs hastasına temas eden kişinin karantina süresi 14 gün iken Koronavirüs hastasının izolasyon süresi 10 günde bitiyor?
İzolasyon ve karantina süreleri; hastalığa ait yeni bilimsel veriler, DSÖ, ECDC ve CDC’nin önerileri göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Virüs, kişinin vücuduna girdikten sonra 14 gün içerisinde çoğalır ve hastalık yapar. Bu nedenle kişinin hastalık belirtileri açısından 14 gün boyunca karantinada kalması ve takip edilmesi hem hastalığın erken tespit edilmesi hem de diğer kişilere bulaşmasının önlenmesi için önemlidir. Ancak bir kişide hastalık çıktıktan sonra virüsün atılım süresi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Bu nedenle de bilimsel veriler göz önünde tutularak düzenlenen Koronavirüs hastasının izlem süreleri sabit olmayıp hastalığın şiddetine göre 10 gün, 14 gün veya 20 gün olarak değişmektedir.