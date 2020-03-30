Karantinadan kaçtılar

Ünlü çift, ülke genelinde uygulanan karantinaya rağmen maskelerini takıp havaalanına gitti ve şehir dışına çıktı.
SPLASH NEWS
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YOLA ÇIKTILAR
Bir süredir coronavirüs nedeniyle evlerinde sosyal izolasyonda olan ünlü çift, bavullarını toplayıp yolculuğa çıktı.
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ROMANTİK ANLAR
Geçtiğmiz hafta evlerinin çamaşır odasında çektikleri dans videosuya sosyal medyada konuşulan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans, Londra'daki Gatwick Havaalanı'nda görüntülendi.
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TEPEDEN TIRNAĞA SİYAH
Tepeden tırnağa siyahlar giyen çift yüzlerine de aynı renk maske taktı. Bir ara romantik anlar yaşayan 41 yaşındaki Scherzinger ile 34 yaşındaki Evans daha sonra uçağa binmek üzere terminale girdi.
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SEYAHAT OLANAKLARI KISITLI
İngiltere'de çok gerekli durumlar dışında tüm seyahatler askıya alındı. Havaalanlarından düzenlenen seferler de son derece kısıtlı.