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Magazin
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 10:56, /

Karantinadan kaçtılar

Ünlü çift, ülke genelinde uygulanan karantinaya rağmen maskelerini takıp havaalanına gitti ve şehir dışına çıktı.

SPLASH NEWS

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1YOLA ÇIKTILAR

YOLA ÇIKTILAR

Bir süredir coronavirüs nedeniyle evlerinde sosyal izolasyonda olan ünlü çift, bavullarını toplayıp yolculuğa çıktı.

2ROMANTİK ANLAR

ROMANTİK ANLAR

Geçtiğmiz hafta evlerinin çamaşır odasında çektikleri dans videosuya sosyal medyada konuşulan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans, Londra'daki Gatwick Havaalanı'nda görüntülendi.

3TEPEDEN TIRNAĞA SİYAH

TEPEDEN TIRNAĞA SİYAH

Tepeden tırnağa siyahlar giyen çift yüzlerine de aynı renk maske taktı. Bir ara romantik anlar yaşayan 41 yaşındaki Scherzinger ile 34 yaşındaki Evans daha sonra uçağa binmek üzere terminale girdi. 

4SEYAHAT OLANAKLARI KISITLI

SEYAHAT OLANAKLARI KISITLI

İngiltere'de çok gerekli durumlar dışında tüm seyahatler askıya alındı. Havaalanlarından düzenlenen seferler de son derece kısıtlı.

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