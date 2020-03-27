Karantinadaki ünlüler: Ezgi Mola başlatmıştı, o da akıma uydu!

İnsana güven dersi verdi Eğitmen yazar Metin Hara, sosyal medya hesaplarından takipçilerine insana güven meditasyon eğitimleri verdi. Hara, takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı ve “Gözlerinizi kapatın, kendinizi ileride karantinanın bittiği bir zamanda hayal edin. Evde kaldıkça her şey daha iyiye gidecek” açıklamasını yaptı.