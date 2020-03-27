Karantinadaki ünlüler: Ezgi Mola başlatmıştı, o da akıma uydu!
Ünlü isimler koronavirüse dair önlemler alırken karantinada geçirdikleri zamanı da sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor...
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1
Kira almayacağım
Banu Zorlu önceki gün Nişantaşı’nda Market alışverişi yaparken görüntülendi. Tedbirli olduğunu söyleyen şarkıcı, karantina nedeniyle görüşemediği İtalyan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı: “Virüs yüzünden internet üzerinden görüşebiliyorduk. Tekrardan barışır mıyım bilmiyorum.” Zorlu ayrıca kiracısından iki ay kira almayacağını belirtti. (Deniz BOY)
2
Whitney Houston şarkısı söyledi
Aleyna Tilki, karantinadaki anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Tilki, Instagram’ın hikaye kısmından Britney Spears’ın “I’m A Slave 4 U” şarkısıyla dans etti. Genç şarkıcı daha sonra Whitney Houston’un “I Have Nothing” şarkısını çıplak sesle seslendirdiği bir videosunu “Karantinada şarkı zamanı” notuyla paylaştı. Hayranları Tilki’yi adeta beğeni yağmuruna tuttu.
3
Sevgisizliği Türkiye’den atalım
Oyuncu Erdal Özyağcılar, Instagram hesabından eşi Güzin ve kızı Zeynep ÖZyağcılarla kısa videolar paylaşarak, “Evde kal Türkiyem. Sevdiklerimizin sağlığı ile ilgilenerek sevgisizliği ve koronayı Türkiye’den atalım. Sizler için Rumeli dizisi çalışmaları yapıyorum. Birbirinizi sevin” dedi.
4
Sevgiliyle karantina
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal ile karantinada olduklarını söyledi ve bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Playstation oynayan oyuncu, sevgilisinin de bilgisayarında çalıştığını belirtti ve ekledi: “Bugünler bizde böyle.”
5
Birbirimizi eğitiyoruz
Oyuncu Sedef Avcı, oğlu Can’ın kendisine sarılmış bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, her gün mutlaka Can’la bir kitap okuduklarını söyledi: “Evde birbirimizi eğitiyoruz. Bugünümüze de şükür. Evde kal.”
6
İnsana güven dersi verdi
Eğitmen yazar Metin Hara, sosyal medya hesaplarından takipçilerine insana güven meditasyon eğitimleri verdi. Hara, takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı ve “Gözlerinizi kapatın, kendinizi ileride karantinanın bittiği bir zamanda hayal edin. Evde kaldıkça her şey daha iyiye gidecek” açıklamasını yaptı.
7
Pırıl pırıl oldu
Şarkıcı Emel Müftüoğlu, evini dezenfekte ettirdi. Şarkıcı, o anları “Bütün evi pırıl pırıl yaptılar. Evde hayvanlarım olduğu için gerekliydi. İlk başta ıslak bir hal alıyor bu dezenfektan ama sonrasında hemen kuruyor” notuyla paylaştı.
8
Mutfaktan canlı yayın
Cansu Kurtcu ve Fettah Can çifti evlerinden “Sevdiğimiz Şarkılar” konseptiyle mini bir akustik konser verdi. Çift, dünden bugüne kült olmuş şarkıları cover’ladı. İkili, mutfaklarının bir köşesinden yaptıkları canlı yayında, “İkimizin ortak şarkısını sizler için söyleyeceğiz” diyerek Yeni Türkü’den “Deliler”i seslendirdiler.
9
Kedimle evimdeyim
Karantinadaki ünlülerden Aslı Enver, evde kedisini severken fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu ayrıca televizyon izleyip kanaviçe işlediği anların da videosunu çekti. Bir ara evinin balkonuna çıkan Enver’in kaban giydiği gözlerden kaçmadı.
10
Dışarı çıkmıyoruz
Çağla Kubat, eşi Jimmy Diaz, Selin ve köpekleriyle bir fotoğrafını paylaşarak “Dışarı çıkmıyoruz, evde kal” mesajı verdi. Kubat, kızı Selin’in karate öğrendiği anları da YouTube hesabından “Evde aktivite yapmayı ihmal etmeyin” notuyla paylaştı.