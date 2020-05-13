Karantinada telefonlara ilgi arttı! En çok bu uygulamalar indiriliyor

WhatsApp Hiç tartışmasız telefonların en popüler uygulaması olan WhatsApp, bugün için düne göre çok daha büyük bir öneme sahip. Kullanıcılar evlerinden çıkamadıkları için sevdikleriyle görüntülü veya sesli görüşmeyi WhatsApp'tan yapmayı tercih ediyor.