Karantinada telefonlara ilgi arttı! En çok bu uygulamalar indiriliyor
Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evine kapanmasıyla telefonların önemi daha da arttı. İşte telefonları kasıp kavuran dünyanın en çok indirilen o uygulamaları...
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1
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Karantina döneminde telefonlara olan ilgi de artmış durumda. Peki, bu dönemde en çok hangi uygulamalar tercih ediliyor? İşte cevabı...
2
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WhatsApp
Hiç tartışmasız telefonların en popüler uygulaması olan WhatsApp, bugün için düne göre çok daha büyük bir öneme sahip. Kullanıcılar evlerinden çıkamadıkları için sevdikleriyle görüntülü veya sesli görüşmeyi WhatsApp'tan yapmayı tercih ediyor.
3
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Teams
Microsoft'un iş dünyasında yoğun bir şekilde kullanılan uygulaması Teams, kullanıcıların iş süreçlerini internet üzerinden daha rahat bir şekilde götürebilmesini sağlıyor. İletişimi yazılı veya görüntülü yapabiliyorsunuz ve telefon ile bilgisayardan kullanabilmek mümkün.
4
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FaceTime
iPhone'larda yüklü olarak gelen bu uygulama, kullanıcıların telefon eder gibi görüntü arama yapabilmesini sağlıyor. 30'dan fazla kişinin aynı anda bağlanabildiği düşünüldüğünde toplu görüşmeleri FaceTime ile yapmamak için hiçbir sebep yok.
5
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Dropbox
Evden çalışırken iş arkadaşlarınıza büyük boyutlu dosyalar göndermeniz gerektiğinde bunu internet üzerinden yapmanız gerekecek. Dropbox başta olmak üzere Wetransfer, Google Drive, OneDrive gibi platformlar kullanıcıların belirli bir kapasiteye kadar ücretsiz olarak dosya yükleyebilmesini ve arkadaşlarıyla paylaşabilmesini sağlıyor.
6
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Apple Music
Apple'ın iPhone'lar dışında Android cihazlara da yüklenebilen dev müzik platformu Apple Music de Spotify gibi geniş bir müzik arşivinden faydalanmanızı sağlıyor.
7
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Skype
Skype ise bir diğer popüler uygulama. Kullanıcılar Skype ile görüntülü görüşme yapabiliyor ve internetin olduğu her yerde yüksek ses kalitesi sunuyor.
8
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Speedtest
Evinizde internet hızından memnun değil misiniz? Operatörünüzün vaad ettiği hızın gerçekte ne kadarını alabiliyorsunuz? Speedtest uygulaması, anlık olarak download/upload hızlarınızı size gösterebilen bir uygulama.
9
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Hangouts
Hangouts ile hem yazarak görüşebiliyor, hem de (aynı anda 10 kişiye kadar) video konferans yapabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızla birbirinize fotoğraf göndermek, yaptığınız video görüşmesini aynı anda kaydedip, daha sonra Youtube’dan yayınlamak da mümkün.
10
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Spotify
200 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Spotify ile kullanıcılar geniş bir müzik arşivinden dilediği şarkıyı seçip dinliyor. İnternetin olmadığı durumlar için de ilgili şarkıları telefonunuza kaydedip yine dinleyebiliyorsunuz.