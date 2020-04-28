Karantinada spor saati

Ronaldo ile beraberliÄŸinden bir tane Ã§ocuÄŸu olan, futbolcunun diÄŸer Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± da Ã¼stlenen 26 yaÅŸÄ±ndaki Rodriguez, koronavirÃ¼s karantinasÄ± sÄ±rasÄ±nda spor yaparken Ã§ekilen videosunu Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
2
ANNESÄ°NÄ°N YANINDA
Rodriguez bÃ¼yÃ¼k bir dikkatle spor yaparken 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Alana'nÄ±n da onu ilgiyle izlediÄŸi anlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±.
3
BEÄžENÄ° VE YORUM YAÄžDI
Bir ara kÃ¼Ã§Ã¼k Alana kameranÄ±n Ã¶nÃ¼nden gÃ¼lÃ¼mseyerek geÃ§ti. Bu paylaÅŸÄ±m, modelin takipÃ§ileri tarafÄ±ndan beÄŸeni ve yorum yaÄŸmuruna tutuldu.
4
ANNESÄ°NDEN ROL Ã‡ALDI
Â BazÄ± takipÃ§ileri paylaÅŸÄ±mda kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n annesinden rol Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
5
Bir yandan model olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p bir yandan da lÃ¼ks bir markanÄ±n maÄŸazasÄ±nda satÄ±ÅŸ elemanlÄ±ÄŸÄ± yaparken, aÅŸÄ±k olduÄŸu ve kendisine aÅŸÄ±k ettiÄŸi genÃ§ adam sayesinde hayatÄ± deÄŸiÅŸen genÃ§ kadÄ±n ÅŸimdi belki de geÃ§miÅŸte hayal bile etmediÄŸi bir hayat yaÅŸÄ±yor.
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM
6
SATIÅž GÃ–REVLÄ°SÄ° OLARAK Ã‡ALIÅžIYORD
Georgina Rodriguez, bir zamanlar Ã¼nlÃ¼ bir giyim firmasÄ±na ait maÄŸazada satÄ±ÅŸ gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. AynÄ± zamanda modeldi. Ama Ronaldo ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra hayatÄ± Ã§ok deÄŸiÅŸti. Rodriguez, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±ndaki yerini Ã§oktan aldÄ± bile.
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAMÂ
7
KIRMIZI HALININ YILDIZI
Ronaldo ile iliÅŸkisinden bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesi olan Georgina Rodriguez, artÄ±k bazen yalnÄ±z baÅŸÄ±na bazen de niÅŸanlÄ±sÄ±yla birlikte Ã¶nemli spor ve sanat etkinliklerinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda boy gÃ¶steriyor.
8
TANIÅžMA MADRÄ°D'DE
Ronaldo ile iliÅŸkisinden bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getiren, ayrÄ±ca futbolcunun farklÄ± annelerden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±na da bakan Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk kez Madrid'de kendisinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÄŸazada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â
9
Ä°LK GÃ–RÃœÅžTE AÅžK
2016 yÄ±lÄ±nda, Madrid'de Ã¼nlÃ¼ bir moda firmasÄ±nÄ±n maÄŸazasÄ±na alÄ±ÅŸveriÅŸe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanÄ±ÅŸtÄ±. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re de Ã§ift, birbirlerine ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸÄ±k oldu.
10
SONRA YÄ°NE KARÅžILAÅžTILAR
Rodriguez, kendisinin satÄ±ÅŸ asistanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÄŸazada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ktan bir gÃ¼n sonra bir baÅŸka moda etkinliÄŸinde de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
11
UZUN UZUN SOHBET ETTÄ°K
Georgina Rodriguez sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Daha sonra iÅŸ Ã§evremin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz iÃ§in de ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸktÄ±" diye konuÅŸtu.
12
Ã‡EÅžÄ°TLÄ° Ä°ÅžLER YAPTI
KÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen, garsonluktan tezgahtarlÄ±ÄŸa birÃ§ok iÅŸ yapan genÃ§ kadÄ±n ÅŸimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadÄ±ÄŸÄ± bir hayatÄ± yaÅŸÄ±yor. YanÄ±nda hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± ve Ã§ok sevdiÄŸi dÃ¶rt Ã§ocukla birlikte.
13
IRINA SHAYK Ä°LE AÅžK YAÅžADI
ÃœnlÃ¼ futbolcu Cristiano Ronaldo, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan model sevgilisi Irina Shayk'tan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda herkes onun bir sonraki sevgilisini merak ediyordu.Â
14
RONALDO USLANDI
Uslanmaz Ronaldo, bazen sevgililerini aldatmaktan bile Ã§ekinmeden gÃ¼zel kadÄ±nlarla seri halde flÃ¶rt ediyordu Ã§Ã¼nkÃ¼.
15
HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°
Ama gÃ¼nÃ¼n birinde ona artÄ±k yerleÅŸik ve dÃ¼zenli bir hayat sÃ¼rmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren Ä°spanyol gÃ¼zeliyle tanÄ±ÅŸtÄ±: DansÃ§Ä± ve model Georgina Rodriguez.
16
BÄ°RLÄ°KTE Ã‡OCUKLARINI BÃœYÃœTÃœYORLAR
O gÃ¼ne kadar taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir erkek Ã§ocuk sahibi olan Ronaldo, Rodriguez ile birlikteyken Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi daha oldu.
17
MUTLU HAYAT
Rodriguez ile birlikte bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ± oldu. O bebeÄŸe yakÄ±n yaÅŸta ikiz bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Åžimdi Ronaldo ve Rodriguez, dÃ¶rt Ã§ocuklu ve mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
18
KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R KASABADA DOÄžDU
Ä°spanya'nÄ±n 13 bin nÃ¼fuslu Jaca adlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabasÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir sÃ¼re garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra dil Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ä°ngiltere'nin Bristol kentine gitti ve Ã§ocuk bakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.
19
SONRA ÃœLKESÄ°NE DÃ–NDÃœ
Onun ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Madrid'de Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nÄ±n maÄŸazasÄ±nda tezgahtarlÄ±k yaptÄ±.
20
DANS EÄžÄ°TÄ°MÄ° VE MODELLÄ°K
Dans eÄŸitimi gÃ¶ren Rodriguez, bir yandan da modellik yapÄ±yor. 22 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ronaldo'nun dikkatini Madrid'de yine Ã¼nlÃ¼ bir moda maÄŸazasÄ±nÄ±n etkinliÄŸinde Ã§ektiÄŸi biliniyor. Ondan sonra da iliÅŸkileri kÄ±sa sÃ¼rede geliÅŸti.Â
21
NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ
Ronaldo geÃ§en yÄ±l sevgilisine evlenme teklif etti ve Ã§ift niÅŸanlandÄ±.Ronaldo ile Rodriguez'in iki yÄ±l Ã¶nce bir kÄ±z bebekleri oldu. Ondan Ã¶nce de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz bebekleri dÃ¼nyaya geldi.Ronaldo'nun 8 yaÅŸÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.Â