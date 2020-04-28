Karantinada spor saati

Bir yandan model olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p bir yandan da lÃ¼ks bir markanÄ±n maÄŸazasÄ±nda satÄ±ÅŸ elemanlÄ±ÄŸÄ± yaparken, aÅŸÄ±k olduÄŸu ve kendisine aÅŸÄ±k ettiÄŸi genÃ§ adam sayesinde hayatÄ± deÄŸiÅŸen genÃ§ kadÄ±n ÅŸimdi belki de geÃ§miÅŸte hayal bile etmediÄŸi bir hayat yaÅŸÄ±yor.



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