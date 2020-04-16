Karantinada kendine bunu yaptı

Yakışıklı oyuncu karantina günlerinde saç modeliyle hayranlarını çok şaşırttı.
BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Değişikliğin ilk işaretini Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde paylaştığı "Ben iyiyim" mesajlı fotoğraf ile vermişti. Ardından da hayranlarını şoke eden o paylaşım geldi.
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Rol aldığı Call Me By Your Name adlı filmle hafızalara kazınan oyuncu Armie Hammer, kendi kestiği yeni saç modelini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. 3
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3 yaşındaki Hammer saçlarına ilginç bir model verdi. Birçok hayranı Hammer'ın bu yeni saç ve sakal modelini şaşkınlıkla karşıladı.
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Gösteri dünyasının ünlüleri daha birkaç ay öncesine kadar gittikleri yerlerde çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşırdı. Fakat dünyayı etkisi altına alan coronavirüs ve onun sebep olduğu Covid- 19 hastalığından korunmak için onlar da sosyal izolasyona girdi. Birçok kişi gibi ünlüler de evlerinde vakit geçiriyor. Kimi mutfağında, kimi balkonunda, kimi de salonundaki koltukta çekilen pozlarını paylaşıyor sosyal medyada. İşte kendi paylaşımlarıyla ünlülerin ev halleri.
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Nurgül Yeşilçay da evinde kalan çok sayıda kişi gibi temizliğini kendisi yapıyor.
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Bu durumu da bazen esprili paylaşımlarla sosyal medyada yansıtıyor.
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Beren Saat evdeki zamanını spor yaparak değerlendiriyor.
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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın ev hali.
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Çiçek Dililgil takipçilerine yemek tarifleri de veriyor.
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Shakira'nın ev hali.
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Venüs Williams en çok sevdiklerine sarılmayı özlediğini belirtiyor bu paylaşımında.
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Kourtney Kardashian, karantinada da şıklığından ödün vermiyor.
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Gigi Hadid evinde moda çekimi yaptı.
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Eski Baharat Kız Geri Horner çiftlik evinde çocuklarıyla ilgileniyor.
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Demi Moore'un karantina hali.
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Jessica Chastain bugün eskisi gibi kot pantolon giydiğini ev kıyafetleriyle o anlık vedalaştığını belirtti.
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Ashley Greene eşiyle birlikte geçiriyor karantina sürecini.
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Lottie Moss'un kitap keyfi.
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Mark Wright, sporunu aksatmıyor.
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Ebru Polat "Bu akşam kendim için hazırlandım" diyerek bu pozunu paylaştı.
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Myleene Klass çocuklarıyla ilgileniyor.
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Nur Fettahoğlu da çocuğuyla huzur bulan ünlülerden.
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Romeo Beckham evinin bahçesinde saç modelini sergiliyor.