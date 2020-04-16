Karantinada kendine bunu yaptı

Gösteri dünyasının ünlüleri daha birkaç ay öncesine kadar gittikleri yerlerde çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşırdı. Fakat dünyayı etkisi altına alan coronavirüs ve onun sebep olduğu Covid- 19 hastalığından korunmak için onlar da sosyal izolasyona girdi. Birçok kişi gibi ünlüler de evlerinde vakit geçiriyor. Kimi mutfağında, kimi balkonunda, kimi de salonundaki koltukta çekilen pozlarını paylaşıyor sosyal medyada. İşte kendi paylaşımlarıyla ünlülerin ev halleri.