Karantinada herkes kilo alırken o incecik oldu
Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
KARANTİNA SÜRECİNDE FAZLA KİLOLARINDAN TAMAMEN KURTULDU
Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok kişi hareketleri kısıtlandığı için kaçınılmaz biçimde kilo aldı. Ama bazıları için de tam tersi bir durum gerçekleşti.
DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Efsane müzisyen Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly Osbourne, karantina sürecinde fazla kilolarından tamamen kurtuldu. Model, oyuncu ve moda tasarımcısı olan 35 yaşındaki Kelly Osbourne, önceki gün Malibu'da görüntülendi.
TOPLAMDA 38 BUÇUK KİLO VERDİ
Osbourne geçtiğimiz mart ayının son günlerinde kilolu haliyle görüntülenmişti. Osbourne, zayıflamak için tüp mide operasyonu geçirdiğini açıklamıştı. Genç kadın o sürecin sonunda 38 buçuk kilo verdiğini de belirtmişti.
OPERASYON SONRASI SAĞLIKLI BEKLENDİ
Osbourne operasyon sonrasında da sağlıklı beslenip egzersiz yaparak kilolarından kurtulduğunu söyledi. Genç kadın "bunun için kendisi için yaptığı en iyi şey" olduğunu da belirtti.
Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.
EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK
Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şenocak şunları söyledi: “Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların ‘ne kadar kilo almış’ demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu. Benim gibi yemek konusunda disiplini olmayan biri için destek çok önemliydi. Eşim çok iradeli davrandı, yemeklerimin ölçülerini ayarladı. Açlık krizlerine karşı iradeli durmak önemliydi, işin o kısmını da ben hallettim. İnsan kemer takmayı özler mi, ben özlemiştim mesela.”
İsmail BAYRAK
Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.
36 yaşındaki sosyetik ismin zayıflığıyla dikkat çektiği o karelere takipçilerinden yorum yağdı.
Yalçın’ın eşi Ozan Baran ise fotoğrafların altına “Güzel karıcığım benim” diye yazdı.
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